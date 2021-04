Nella terza puntata del serale di Amici 20 è stata eliminata la ballerina supportata da Lorella Cuccarini, Rosa Di Grazia. Il suo non è stato un percorso facile, in quanto è stata molto spesso giudicata dalla maestra Celentano, la quale reputa che Rosa non abbia le capacità artistiche per praticare la danza. Nonostante tutte le difficoltà e gli ostacoli, la ballerina è riuscita ad arrivare fino alla terza puntata del serale, fino quando è stata eliminata nel ballottaggio con Deddy. Nella scuola di Amici, però, Rosa ha trovato l'amore proprio con il cantante con cui è arrivata allo scontro finale.

Come ha ribadito anche Maria De Filippi in puntata, i due si sono avvicinati molto durante il loro percorso e anche se talvolta hanno litigato, poi hanno sempre fatto pace e sono tornati insieme.

I due ragazzi innamorati e in lacrime si promettono d'incontrarsi una volta usciti

Durante la gara a eliminazione Rosa e Deddy si sono scambiati più volte parole dolci e di conforto, dedicandosi le rispettive esibizioni. Quando la ballerina è stata eliminata i due hanno trascorso le ultime ore insieme in casetta tra lacrime e promesse. In particolare la ballerina ha confessato a Deddy che qualunque cosa accada: "Sto fuori, ti aspetto lì". Dopo si potranno finalmente incontrare di nuovo e anzi: gli ha augurato di vincere.

Intanto Deddy in lacrime non riusciva proprio a capacitarsi di essere arrivato proprio con Rosa allo scontro finale. La conduttrice Maria De Filippi è intervenuta per rassicurare il cantante del fatto che potranno incontrarsi di nuovo fuori e non saranno queste poche settimane che mancano alla fine del programma a separarli, in quanto tra loro si è instaurato un sentimento importante sin dall'inizio del programma.

I due ragazzi, infatti, si sono sempre fatti forza a vicenda fino a innamorarsi.

Le dichiarazioni di Rosa dopo essere stata eliminata da Deddy

Una volta eliminata la ballerina Rosa Di Grazia ha rilasciato delle dichiarazioni agli autori di Amici. "Già da ieri mi aspettavo di uscire - ha confessato - quello che non mi aspettavo è di uscire proprio contro Deddy che è la persona più importante per me qua dentro".

Successivamente Rosa ha confessato che pensandoci bene è stato più gradevole perdere con lui che con altri concorrenti. "Il mio è stato un percorso di alti e bassi - ha continuato - forse sono stata una di quelle messe più in discussioni ma ne ho fatto qualcosa di costruttivo per crescere sempre di più". Infine la ballerina ha dichiarato che il suo è stato un percorso bellissimo, l'esperienza più bella della sua vita, nonostante critiche e giudizi. Non si può piacere a tutti, ma l'importante è crederci sempre fino in fondo.