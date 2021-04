Martina Miliddi non è più un'allieva di Amici 20: la ballerina è stata eliminata al termine della puntata di sabato 17 aprile.

Una volta tornata in possesso dei suoi profili social, la 20enne ha avviato una diretta Instagram con i suoi follower. Tra le domande ricevute, moltissimi fan hanno chiesto spiegazioni su Aka7even: la diretta interessata ha confermato che i due sono in ottimi rapporti.

La versione dell'ex allieva

Da qualche settimana a questa parte, si mormorava di una presunta rottura tra Martina Miliddi e Aka7even (Luca Salzano, nome all'anagrafe del cantautore).

Gli indizi sulla coppia-scoppiata era molteplici: la freddezza tra i due compagni di scuola in alcune circostanze e il presunto spoiler della maestra Pettinelli. Tuttavia, i due diretti interessati non avevano mai confermato o smentito di avere chiuso la relazione.

In una diretta Instagram, alcuni fan hanno chiesto a Martina Miliddi in quali rapporti sia attualmente con Aka7even. Anziché glissare, la diretta interessata ha deciso di rispondere: "Con Luca vi dico che siamo in buonissimi rapporti". La 20enne ha spiegato di volere molto bene al suo ex compagno di scuola, ma ha preferito non entrare nei dettagli. Successivamente, Martina ha aggiunto: "Gli voglio un sacco di bene e anche lui a me".

Come riferito dalla ragazza, i due sarebbero molto legati. Ma non è tutto, ad un utente che le ha chiesto se Luca le mancasse, la diretta interessata ha risposto in modo affermativo: "Mi mancano tutti, questo è poco ma sicuro".

Salzano ottiene il disco d'oro

Luca Salzano alias Aka7even con l'inedito "Mi manchi" ha ottenuto il disco d'oro.

Tra le stories di Instagram, una fanpage dedicata all'allievo di Pettinelli ha postato uno scatto che ritrae Martina Miliddi in sala prove mentre lancia un bacio al termine di una coreografia. Nella didascalia ha scritto: "La sua musa ispiratrice". E ancora: "Chi dobbiamo ringraziare per il disco d'oro". A quanto pare, l'omaggio è piaciuto all'ex allieva di Amici 20, tanto che ha deciso di ripostare la storia sul suo account.

Inoltre, Martina ha confidato di essere felicissima per il traguardo ottenuto dal cantautore: Luca ha scritto quel brano pensando alla sua fidanzata.

All'interno della "casetta" Martina e Luca hanno sempre avuto un rapporto di alti e bassi: ad un certo punto Miliddi si era dichiarata a Raffaele Renda, ma quest'ultimo le aveva rifilato un due di picche. Oggi, il clima disteso che c'è tra Martina Miliddi e Aka7even accende una piccola speranza per i fan della coppia in merito ad un ritorno di fiamma. Non è escluso che i due terminato Amici 20, non decidano di avere un chiarimento.