Come annunciato dal promo ufficiale di Mediaset Play Infinity, prenderà il via prossimamente su Canale 5 (la data di messa in onda è ancora ignota) Mr Wrong - Lezioni d'amore, la nuova Serie TV turca con protagonisti Can Yaman e Özge Gürel. La serie narra la storia di Ezgi e Özgür e le prime anticipazioni raccontano il primo incontro tra i due ragazzi.

Ezgi viene tradita dal fidanzato Soner

Mr Wrong racconta la storia di Ezgi, una ragazza fidanzata con Soner. La giovane, per fargli una bella sorpresa per il suo compleanno, gli preparerà una festa in gran segreto, invitando ovviamente tutti i loro amici.

Lui sarà convinto che la sua ragazza non sia presente in casa e per questo motivo alla fine la sorpresa, veramente brutta, la riceverà lei. Infatti quando lui rientrerà, ed Ezgi e i suoi amici sbucheranno all'improvviso per urlargli "sorpresa", la ragazza si renderà conto che il suo lui non è da solo, ma accompagnato da un'altra ragazza.

Successivamente Ezgi dovrà ancora affrontare il dolore dovuto alla separazione da Soner. Nonostante le abbia fatto del male, dopo tre mesi dalla loro separazione, continuerà a crogiolarsi guardando le sue fotografie sul telefonino. Sarà disperata e non riuscirà a capire che cosa c'è di sbagliato in lei, perché con i suoi fidanzati finisce sempre male? Non è la prima volta che viene tradita e le sue amiche non faranno che ricordarglielo.

Addirittura le consiglieranno di non flirtare più con i ragazzi sbagliati e privi di qualsiasi principio morale.

Ezgi, Özgür e il loro primo incontro

Ezgi, però, non potrà immaginare chi incontrerà ben presto nel suo cammino, ovvero Özgür, Quest'ultimo è il proprietario di un noto locale di Istanbul, La Gabbia. In quanto a donne non si farà mancare niente, ma non sarà tanto propenso nello stabilire dei legami duraturi, che lo portino addirittura al matrimonio, infatti per lui è molto facile "liquidare" le sue avventure.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'incontro tra Ezgi e Özgür avverrà, per puro caso, a causa di una serie di coincidenze. Entrambi rimarranno senza auto e così, durante un temporale improvviso, si ritroveranno entrambi a cercare un taxi. Il caso vorrà che entrambi salgano nella stessa macchina e nessuno dei due sarà disposto ad abbandonarla. La "fortuna" vorrà che entrambi siano diretti allo stesso luogo, il quartiere di Nişantaşı.

Così inizierà il viaggio, che non sarà dei migliori. Infatti a Ezgi non piacerà l'atteggiamento di Özgür, soprattutto il suo modo di pensare abbastanza maschilista. Lui capirà che lei è single, visto il suo carattere scontroso, e con le sue parole toccherà il punto debole della ragazza, che alla fine sceglierà di scendere anticipatamente dal taxi, ma questo sarà solo l'inizio della loro incredibile storia.