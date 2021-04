Sally ha ricevuto la diagnosi di una malattia terminale nella puntata di Beautiful del 26 aprile. Le rimangono pochi giorni di vita, ma Katie non intende arrendersi. Dopo averla spronata a chiedere un altro parere medico, le ha promesso che farà tutto il possibile per trovare una soluzione. Sally però è di parere diverso, rassegnata ad accettare il triste destino; non vuole la pietà di nessuno, in primis di Wyatt ora felice con Flo. La situazione però cambierà completamente nel corso delle prossime puntate, come svelano le anticipazioni di Beautiful.

Beautiful, anticipazioni su Sally: Wyatt in lacrime

La vita di Sally è cambiata in un attimo dopo la diagnosi della dottoressa che non le lascerebbe scampo. Ha poco da vivere e presto inizierà le cure palliative per dare sollievo ai sintomi. Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, nonostante il suo tentativo di nascondere la verità, i suoi cari verranno a sapere tutto. A parlare sarà Katie, che dirà a Ridge e Steffy che a Sally è stata diagnosticata una malattia terminale. Questo accadrà in seguito alla decisione della giovane Forrester di licenziarla, decisione presa senza sapere che le sue mancanze lavorative sono dovute ai sintomi che la affliggono e che inficiano sulla sua produttività.

Katie spiegherà a Ridge che era presente quando la dottoressa ha dato la triste diagnosi alla nipote. Steffy si sentirà in colpa per la sola idea di aver pensato di licenziare Katie e si lascerà andare in un pianto liberatorio. Lacrime anche per Wyatt, che non riuscirà a credere di star per perdere la sua ex fidanzata. A quel punto, interverrà Flo.

Il sacrificio di Flo per Sally

Sally ama ancora Wyatt e glielo ricorderà anche nella triste circostanza in cui parleranno della malattia che la affligge. Il giovane Spencer avrà avuto modo di parlare poco prima con Flo, decisa a regalare a Sally momenti di felicità prima della sua morte. Come raccontano infatti le anticipazioni di Beautiful, la coppia stringerà un patto: Wyatt farà credere a Sally di amarla ancora per vivere con lei gli ultimi giorni.

Flo li vedrà da lontano e si farà coraggio: il suo sacrificio donerà alla povera Sally un po' di sollievo.

Anche Steffy vorrà fare qualcosa per la giovane Spectra. I suoi bozzetti verranno inclusi nella collezione Haute Couture, in modo che possa riposarsi e passare del tempo in totale tranquillità. Per la prima volta, Sally si sentirà accettata dalla famiglia Forrester e amata da Wyatt. Attenzione però, perché presto le cose cambieranno completamente e, protagonista indiscussa, sarà proprio Sally. Un segreto che verrà alla luce scombussolerà i nuovi equilibri.