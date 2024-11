Nelle prossime puntate di Endless love, Kemal e Nihan inizieranno a intravvedere all'orizzonte il lieto fine. Dopo sette anni di inferno, Nihan riuscirà a ottenere il divorzio da Emir e, nella stessa giornata, Kemal le farà la proposta di matrimonio. Organizzerà per lei una serata romantica nel bosco e sfodererà tutto il suo romanticismo per chiederle se vuole diventare sua moglie.

Nihan ottiene il divorzio da Emir

Finalmente, Nihan potrà divorziare da Emir. I due si ritroveranno in tribunale davanti al giudice, il quale chiederà loro se sono sicuri di porre fine al loro matrimonio.

Entrambi diranno "sì", con una Nihan decisamente più convinta. A quel punto, il giudice li dichiarerà ufficialmente divorziati: Deniz verrà affidata a Nihan, mentre i beni in comune verranno suddivisi in base agli accordi prestabiliti.

Nihan sarà al settimo cielo, mentre Emir non esiterà a lanciare l'ennesima frecciatina a Kemal: "Da adesso in poi, ti porterò via tutto ciò che possiedi". Nihan, però, non sarà più spaventata come un tempo e vorrà solo festeggiare. Kemal, però, non sembrerà dello stesso avviso e l'accompagnerà a casa, dandole appuntamento a più tardi.

Kemal e la sorpresa romantica per Nihan

Nihan sarà un po' arrabbiata e si sfogherà con Leyla, che le dirà che Kemal è fatto così. Oltre a ciò, le consegnerà una busta chiusa.

C'è un indirizzo con il seguente messaggio: "Esci di casa senza dire nulla a nessuno".

Nihan si sentirà come se fosse in una caccia al tesoro, perché compirà un tragitto e in ogni tappa riceverà dei suggerimenti che la condurranno in un bosco tutto buio. Farà luce con la torcia dello smartphone e vedrà davanti a sé un generatore.

Lo accenderà e in un batter d'occhio il bosco si illuminerà con centinaia di lucine bianche e davanti a lei ci sarà Kemal, che ha preparato una serata romantica.

Kemal chiede a Nihan se vuole diventare sua moglie

I due ceneranno, ma poi Kemal condurrà Nihan in un lago lì vicino. "Vedi come le stelle riflettono nell'acqua? Tanti anni fa, gli studenti di astronomia imparavano le stelle guardando il loro riflesso nell'acqua, mentre io ho imparato la vita guardando i tuoi occhi", dirà romanticamente Kemal.

Le chiederà di chiudere gli occhi e quando Nihan li riaprirà, vedrà una frase riflessa sul lago. "Sonsuz olalım mı?", ovvero: "Saremo eterni?". Nihan capirà che "quel momento" è arrivato e avrà la conferma quando Kemal le mostrerà l'anello, un bel solitario con dei diamanti. "Vuoi sposarmi?", chiederà Kemal e ovviamente la risposta sarà "sì". "Se potessi, morirei per te", dirà la ragazza e i due saranno pronti ad affrontare la loro vita insieme "fino all'ultimo respiro".