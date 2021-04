Sembrava procedere a gonfie vele la storia d'amore tra l'attore turco protagonista di Daydreamer Can Yaman e Diletta Leotta, ex fidanzata del pugile Daniela Scardina. I due, innamoratissimi. non mancavano di condividere sui social scatti che li ritraevano felici e sorridenti insieme. Diletta e Can erano andati a cercare casa insieme e già si parlava di fiori d'arancio. I paparazzi, poi, li avevano immortalati mentre sceglievano l'anello di fidanzamento. Nelle ultime ore, però, sembra che qualcosa tra di loro sia cambiato. Alcuni indizi fanno pensare che i due stiano attraversando un momento di crisi.

Can Yaman e Diletta Leotta ad un passo dal dirsi addio

Diletta Leotta e Can Yaman hanno pubblicato la loro ultima foto insieme a Pasqua. Nello scatto apparivano felici davanti ad un grande uovo di di cioccolato personalizzato con i loro nomi. Poi, entrambi sono scomparsi dai social. L'attore turco ha addirittura preso la drastica decisione di cancellarsi da Instagram. Can ha eliminato il suo seguitissimo profilo e tutti i contenuti. Secondo molti, lo avrebbe fatto per le critiche ricevute in queste settimane, ma il vero motivo non si conosce. C'è poi un secondo indizio, un video che gira sul web e sui social in cui, Diletta Leotta in strada con Daniele Battaglia, alla domanda: "Dov'è Can Yaman?

Ha chiuso il profilo Instagram?", ha risposto con un secco: "No comment". La speaker radiofonica è stata intercettata da Whoopsee.it, ma a testa bassa e continuando a camminare non ha dato spiegazioni.

Gli indizi della crisi

Gli indizi che farebbero parlare di crisi non sono finiti. Nelle ultime foto pubblicate da Diletta Leotta, non sono più apparsi i like di Can Yaman e questo ancora prima che l'attore chiudesse il suo profilo.

Prima, quasi sotto ogni nuovo scatto postato da Diletta, puntuali arrivavano i like dell'attore turco. Alcuni giorni fa, poi, Diletta Leotta, in diretta a Radio 105, aveva rivelato di essere molto triste. Infine, il fatto che Can Yaman sia ritornato in Turchia. Nelle scorse ore ha postato una foto insieme alla sua mamma all'aeroporto di Istanbul.

Sono più di tre dunque gli indizi e per molti costituirebbero la prova della crisi in atto tra i due. Intanto, non si placano i dubbi e le polemiche.

Vero amore o trovata pubblicitaria?

Sono ancora in tanti a pensare che la storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman sia finta. In molti sospettano che anche questa presunta crisi sia una trovata pubblicitaria. Le critiche nei loro confronti non si sono mai fermate e Can avrebbe deciso di lasciare Instagram proprio per questo motivo. Nella bio aveva infatti scritto questa frase molto eloquente: "Anche gli invidiosi sono i benvenuti, sentitevi liberi di insultare". Nelle scorse ore, il fotografo Paolone ha dichiarato che i due avrebbero organizzato tutto solo per scopi mediatici.

Quale sarà la verità? Non resta che aspettare ulteriori indizi per scoprirlo.