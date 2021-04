Nella puntata di DayDreamer in onda giovedì 22 aprile su Canale 5, Can si risveglierà dal coma, ma purtroppo riserverà ai suoi cari una brutta sorpresa: si ricorda di tutti, ma non della sua adorata Sanem, addirittura la scambierà per uno dei tanti operatori sanitari presenti in ospedale. La ragazza sarà in preda alla disperazione.

Can e Sanem vittime di un incidente stradale

Sanem e Can sono rimasti vittime di un incidente stradale, dove il ragazzo ha avuto la peggio, infatti la sua vita sarà a rischio a causa di un colpo alla testa subito durante il tremendo scontro con il camion.

Purtroppo la diagnosi sarà grave, commozione cerebrale, per questo motivo i medici decideranno di mantenerlo in coma farmacologico per un po', in maniera tale da consentire al cervello il giusto riposo e permettere alla ferita di rimarginarsi. Intanto Can trascorrerà la sua degenza in ospedale e Sanem gli starà sempre accanto. Porterà con sé anche il suo libro in cui racconta la loro storia d'amore e proverà a leggergli alcune pagine.

Dopo un mese, finalmente, Can si risveglierà dal coma. La famiglia Divit e Sanem entreranno subito a fargli visita. Dal dottore verrà a sapere dell'incidente in cui è rimasto coinvolto e subito dopo chiederà a suo padre se qualcun altro era presente con lui nel momento dello scontro.

Sanem risponderà dicendo che lei era con lui, ma che non si è fatta niente.

Can non sa chi sia Sanem e si comporta con lei in maniera formale

Can si comporterà con Sanem in maniera molto formale e la cosa desterà qualche sospetto a tutti, sarà proprio in quel momento che il medico gli chiederà chi riconosce in quella stanza.

Il fotografo riconoscerà tutti, a eccezione di Sanem, arriverà addirittura a scambiarla per un operatore sanitario. La ragazza, disperata, lascerà la stanza; Can non si ricorda più di lei.

Il dottore non le saprà dare una valida motivazione, riuscirà solamente a dirle che non è facile stabilire il completo processo di guarigione di una persona colpita da commozione cerebrale, purtroppo quello che sta attraversando Can è un processo del tutto normale.

Il medico, però, sarà ottimista del fatto che la memoria del fotografo riuscirà a migliorare con il passare del tempo.

Can chiede alla famiglia informazioni su Sanem

Intanto Can sarà confuso e chiederà alla famiglia informazioni in merito a Sanem. Gli racconteranno il grande amore che hanno vissuto e il fatto che la loro storia è diventata anche un romanzo. Can, però, si domanderà un'altra cosa: che fine ha fatto Polen? Tutti gli spiegheranno che con lei è finita proprio per il forte sentimento che l'ha legato a Sanem. Per quest'ultima la condizione di Can non sarà facile da accettare, ma proverà a fare di tutto per migliorare la situazione.