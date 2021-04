Giovedì 8 aprile, su Tele Cinco, ha aperto i battenti la 26^ edizione di Supervivientes, ovvero l’Isola dei Famosi in versione iberica. Gianmarco Onestini dopo le voci di un presunto due di picche rifilato a Valeria Marini, è finito nuovamente al centro del gossip. Secondo i rumor, il naufrago avrebbe un flirt con Melyssa Pinto.

Il presunto rifiuto a Valeria Marini

In occasione della prima puntata di Supervivientes, il conduttore Jorge Javier aveva chiesto a Valeria Marini se avesse messo gli occhi su Onestini. Lo scoop era nato dopo che alcuni naufraghi avevano visto la showgirl entrare nella stanza del modello, prima dell'inizio del reality show.

A quel punto Marini aveva ammesso di avere dormito nella stanza di Onestini. Tuttavia, aveva fatto una precisazione: "Non c'è niente di male. Sono sonnambula, la notte me ne vado..." Mentre la showgirl aveva confermato il pettegolezzo, il fratello di Luca Onestini aveva preferito non commentare la notizia.

Gianmarco sarebbe vicino ad una concorrente

Dopo il presunto due di picche rifilato a Valeria Marini, Gianmarco Onestini sembra che si sia avvicinato a Melyssa Pinto.

La ragazza ha 28 anni ed in passato ha partecipato all'edizione iberica di Temptation Island. Nel dettaglio, Melyssa aveva preso parte al programma con il fidanzato dell'epoca Tom Brusse, ma quest'ultimo aveva deciso di lasciare l'attuale compagna per intraprendere una liasion con la tentatrice Sara Pica.

Qualora il presunto flirt tra Gianmarco e Melyssa venisse confermato, in Honduras potrebbe presto nascere un triangolo amoroso. Non è escluso che Pinto decida di fare ingelosire il suo ex fidanzato - anche lui concorrente di Supervivientes - proprio accettando le avance del modello italiano. D'altronde, non è la prima volta che il fratello di Luca Onestini finisce al centro delle cronache rosa per un triangolo amoroso.

Il passato di Onestini junior

Se in Italia Gianmarco Onestini non è riuscito ad acquistare popolarità, in Spagna non si può dire la stessa cosa. Il giovane è considerato la "star dei reality show". Dopo la partecipazione al Gran Hermano, Gianmarco ha preso parte al El Tiempo del Descuento - reality vinto. Successivamente, il modello ha partecipato al programma Cortesie per gli ospiti e Sola/Solo per cercare l'anima gemella.

In Spagna, Gianmarco in passato è finito al centro del gossip per la relazione con Adara Molinero: la modella maiorchina era entrata nella casa del GF fidanzata con Hugo Sierra. In un secondo momento, Adara aveva deciso di lasciare l'attuale compagno e intraprendere una storia con Onestini junior. Nonostante la grande passione tra i due, poco dopo la relazione è naufragata.