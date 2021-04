Prosegue l'appuntamento su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore e le anticipazioni delle nuove puntate tedesche che andranno in onda prossimamente anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena legati soprattutto al personaggio di Andrè. Trattasi di uno dei protagonisti maschili della storica soap che ha avuto il maggior numero di donne al suo fianco, ma mai nessuna vi è rimasta a lungo. Prossimamente arriverà una nuova donna nella sua vita, ma anche questa volta non tutto andrà secondo i piani.

Anticipazioni tedesche Tempesta d'amore: un nuovo amore per Andrè

Nel dettaglio, le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che, sebbene Andrè non abbia avuto molta fortuna dal punto di vista sentimentale, non ha mai perso la speranza di trovare la sua anima gemella.

E così, quando una bella turista olandese gli salverà la vita, l'uomo penserà di averla finalmente trovata.

La donna in questione, che si prenderà cura di Andrè salvandogli la vita, sarà Leentje van Straaten: la donna troverà Andrè in fin di vita in un fiume e deciderà di prendersi cura di lui durante tutto il periodo in cui l'uomo non ricorderà più niente del suo passato.

Sta di fatto che, col passare del tempo, tra Andrè e Leentje sboccerà l'amore: i due saranno una coppia a tutti gli effetti. Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che nel momento in cui l'uomo riuscirà a recuperare di nuovo la memoria e tornerà al Furstenhof, Leentje sarà al suo fianco con la speranza che da questo momento in poi possano iniziare un nuovo percorso di vita insieme.

Leentje chiede ad Andrè di iniziare una nuova vita insieme

Peccato, però, che l'idillio per questa nuova coppia non durerà a lungo. La donna, infatti, col passare del tempo si renderà conto di non essere felice della sua nuova vita in Baviera e sentirà l'esigenza di dover ritornare di nuovo nel suo paese d'origine.

Nel frattempo, Andrè non demorderà e cercherà di fare il possibile per farle cambiare idea e convincerla del fatto che anche in Baviera può sentirsi felice e spensierata.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Leentje comunicherà al suo compagno la decisione di voler tornare di nuovo in Olanda e lo pregherà di partire con lei, per iniziare una nuova vita assieme.

L'addio tra Andrè e Leentje: anticipazioni tedesche Tempesta d'amore

Le trame delle puntate tedesche di Tempesta d'amore, in onda prossimamente anche su Rete 4 rivelano che l'uomo, in un primo momento accetterà la proposta, poi però si renderà conto di non essere pronto a lasciare la sua famiglia e i suoi amici.

Motivo per il quale Andrè deciderà di restare in Baviera e, di conseguenza, metterà la parola fine alla sua relazione con Leentje che andrà avanti per la sua strada e tornerà in Olanda.