Le anticipazioni della famosa soap opera Tempesta d’amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 19 al 23 aprile, Cornelia ripenserà al bacio scambiato con Robert e non sarà per niente pentita dell’accaduto. Nel frattempo Franzi avrà dei ripensamenti riguardo al suo matrimonio con Steffen e deciderà di rimandarlo, inoltre la donna vorrà cambiare anche la location della cerimonia. Successivamente accadrà qualcosa di inaspettato e Franzi cederà alla passione con Tim.

Anticipazioni Tempesta d’amore: Christoph trova i complici di Ariane

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Cornelia non si pentirà del bacio scambiato con Robert. Frattanto Franzi sarà ancora molto turbata, a causa dell’esplosione avvenuta al Fürstenhof, così confesserà a Steffen di non volersi più sposare in Danimarca, ma di voler aspettare altre due settimane. In seguito Christoph riuscirà, grazie a Schulz, a rintracciare i due complici di Ariane. Gli uomini saranno in possesso di un video assai compromettente, nel quale Ariane spiega i dettagli del suo piano per far esplodere l’hotel. In seguito i due complici chiederanno a Christoph mezzo milione di euro in cambio del filmato.

Amelie confessa a Tim che Steffen ha drogato Franzi

Amelie confesserà a Tim che Steffen ha drogato Franzi pur di tenerla al suo fianco. Nel frattempo Andrè sparirà all’improvviso, così Rosalie e Michael andranno a cercarlo, durante la ricerca i due incontreranno una strana donna con indosso il cappello dell’uomo, la quale dirà che Andrè potrebbe essere stato preso da Lange Heide.

Poco dopo si scoprirà che “Lange Heide” non è altro che una leggenda, ma Michael sarà convinto che Andrè sia in grave pericolo. Nel frattempo Christoph mostrerà ad Ariane la parte del video compromettente in grado di incastrarla e poi minaccerà la donna: se Ariane non intestasse a lui e a Werner le sue quote lui mostrerà il video alla polizia.

Successivamente Tim intimerà a Steffen di raccontare tutta la verità a Franzi, ma l’uomo gli confesserà che in realtà a drogare la ragazza per gelosia nei suoi confronti è stata Amelie

Ariane continua a ricattare i Saalfeld

Ariane continuerà a ricattare i Saalfeeld e dirà a Robert che se lui continuerà a schierarsi contro di lei, allora andrà a denunciarlo. La donna, inoltre, offrirà parte delle quote dell’hotel. Nel frattempo i Sonnbichler sosterranno Werner nella sua battaglia contro Ariane, ma Robert avrà alcuni dubbi riguardo la situazione. Più tardi Franzi e Tim si riconcilieranno, ma andranno subito incontro a nuovi problemi. Rosalie, intanto, scoprirà che André è in compagnia di una donna, così si convincerà che l’uomo stia bene e che sia fuggito.

Frattanto al Fürstenhof arriverà Joell Wauters: l’uomo, scrittore di gialli di notevole successo, sarà in cerca di nuove ispirazioni. Successivamente Werner e Christoph dovranno accettare le condizioni di Ariane: alla presenza di un notaio, i due si impegneranno a ritirare le deposizioni fatte alla polizia e a cancellare il video che mostra Ariane a letto con Willy, in cambio la donna cederà il 20% delle sue quote del Fürstenhof.

Tim e Franzi cedono alla passione

Tim e Franzi cederanno alla passione e faranno l’amore sotto una romantica tettoia in mezzo al bosco. In seguito Lucy verrà a scoprire della presenza del suo amato scrittore Joell Wauters al Fürstenhof e sarà molto entusiasta per la notizia, tanto da escogitare una strategia per impressionare l’uomo.

Infine, Robert confesserà suo padre Werner che sarebbe disposto anche a rimanere al Fürstenhof, ma soltanto ad una condizione.