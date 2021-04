Ida Platano è tornata da pochi giorni a Uomini e donne, pronta a rimettersi in gioco dopo la rottura con Riccardo Guarnieri. Intervistata dal magazine ufficiale del programma, la dama bresciana ha risposto ad alcune domande su Armando Incarnato, al quale non esclude di poter dare una seconda possibilità.

Sul suo ex Guarnieri e la nuova fiamma Roberta, Ida ha confessato di aver visto qualche immagine della coppia sui social, dichiarando nel contempo, di essere pronta a rivederli in studio, qualora venissero chiamati come ospiti.

Platano darà una seconda possibilità ad Armando? Lei: 'Non escludo nulla'

A sorpresa, in una delle ultime puntate di Uomini e donne, il pubblico ha assistito al ritorno di Ida Platano nel parterre. La dama bresciana dopo la fine turbolenta della relazione con Riccardo Guarnieri, ha deciso di rimettersi in gioco e trovare un nuovo amore all'interno del dating show di Maria De Filippi. Al suo arrivo, non ha nascosto di aver adochiato un paio di cavalieri, Luca e Marco e, solo con la messa in onda delle prossime puntate, i telespettatori scopriranno se Ida avrà iniziato una frequentazione con uno dei due. In attesa di news in merito, sul settimanale di Uomini e donne, le è stato chiesto se avesse intenzione di dare una seconda chance ad Armando Incarnato.

Alla domanda, Ida Platano ha risposto: "Dipende da come mi sentirò. Non escludo nulla a priori"

Uomini e donne, Ida su Riccardo e Roberta: 'È stato strano'

Armando avrà dunque l'opportunità di frequentare ancora una volta Ida dopo la breve liason avuta qualche anno fa? Al pubblico più attento, non è sfuggito il fatto che il cavaliere partenopeo fosse assente nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5.

Pertanto bisognerà attendere le anticipazioni sulle nuove registrazioni per scoprire se Armando e Ida si daranno o meno una seconda occasione. La dama, sempre sul rotocalco del programma, ha risposto anche ad alcune domande riguardanti Riccardo e Roberta che, come noto, sono usciti insieme da U&D lo scorso marzo ed ora vivono la loro storia d'amore al di fuori degli studi televisivi.

La coppia non disdegna di postare sui social foto e video in cui appare felice e sorridente e, a tal riguardo, Ida ha ammesso di aver visto qualche scatto della coppia confessando: "È stato strano".

Ida Platano sul nuovo percorso a U&D: 'Voglio i fatti'

Alla domanda su quale effetto le farebbe rivederli insieme nello studio di Uomini e donne, la dama bresciana ha ammesso di non sapere come potrà reagire, dichiarando nel contempo di essere pronta a questa eventualità. Parlando invece della sua nuova avventura nel programma di Maria De filippi, Ida ha confessato che questa volta ci andrà con i piedi di piombo. Stando alle sue parole, questa volta non le basteranno le parole, ma vorrà i fatti. I cavalieri sono quindi avvisati.

Proprio Ida in questi giorni, ha postato su Instagram alcune riflessioni e che fanno supporre che la donna sia veramente pronta a lasciarsi il passato alle spalle e a ricominciare con nuove convinzioni e con una nuova forza che forse prima non aveva. Non resta che attendere per scoprire come si evolverà questo nuovo percorso all'interno di Uomini e donne.