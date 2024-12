Nella puntata della soap Tv Endless Love in onda mercoledì 18 dicembre 2024, Asu verrà trasferita in manicomio e, non appena varcherà la soglia della clinica, supplicherà Emir di riportarla a casa. Il fratello non potrà accontentarla visto che il giudice avrà ordinato ad Asu il ricovero nella struttura in alternativa alla detenzione in carcere per tutti i crimini commessi e da lei confessati. Mercan, invece, deciderà di lasciare la città per allontanarsi da Kemal e, soprattutto, dai sentimenti che prova per lui.

Asu supplica Emir di portarla via dal manicomio

La puntata del 18 dicembre riprenderà dal momento in cui il giudice dovrà decidere se mandare in carcere Asu per i crimini commessi, oppure accogliere l'istanza del suo avvocato che chiederà di farle scontare la pena in un ospedale psichiatrico. Alla fine il giudice accoglierà la richiesta della difesa e farà trasferire la donna in manicomio. Emir sarà sollevato, ma per Asu si tratterà di un vero e proprio incubo, visto che l'ospedale psichiatrico le ricorderà il suo precedente ricovero in clinica quando aveva solo 14 anni. Quando arriverà nella struttura, Asu si lascerà andare ad un pianto disperato e supplicherà il fratello di portarla via da lì.

Emir non potrà fare nulla per lei, ma le prometterà che non resterà a lungo in manicomio e che troverà un modo per farla uscire quanto prima.

Emir consola Asu e medita vendetta contro Nihan e Kemal

Sarà un momento davvero critico per Asu che potrebbe far peggiorare ulteriormente il suo stato psichico. La donna non riuscirà a smettere di piangere e Emir non potrà far altro che stringerla in un caldo abbraccio per tentare di consolarla, promettendole che la aiuterà a vendicarsi di Kemal e Nihan, le due persone che le hanno arrecato tanto sofferenza.

Poco dopo Emir, tornato a casa, comunicherà a Nihan che da ora in poi non potrà sentirsi più libera e la costringerà ad andare insieme a lui alle nozze di Leyla e Ayhan. Galip verrà colto da un infarto e per questo verrà trasferito in ospedale. Approfittando dell'assenza del marito, Nihan uscirà di casa senza di lui. Mercan lascerà la città per intraprendere un viaggio e lo farà soprattutto per allontanarsi da Kemal, per il quale prova dei sentimenti sempre più profondi.

Endless Love si ferma a Natale e va in onda solo nel weekend

Endless Love osserverà una breve pausa durante le festività natalizie, visto che dal 23 dicembre e per due settimane, la serie turca non andrà più in onda nel daytime dal lunedì al venerdì ma solo il sabato e la domenica pomeriggio. Sospeso anche l'appuntamento in prima serata del giovedì, la serie tornerà alla sua normale programmazione a partire dal prossimo 7 gennaio.