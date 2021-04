Nicola Vivarelli, in una recente intervista su U&D Magazine, ha svelato i motivi che lo hanno indotto a fare ritorno nel parterre di Uomini e donne, confessando il desiderio di crearsi una famiglia e di conseguenza quello di trovare la donna giusta per lui. In attesa di scoprire se riuscirà a realizzare il suo sogno, il cavaliere, nell'ultima puntata andata in onda su Canale 5, è stato duramente attaccato da Tina Cipollari, la quale ha sostenuto che il 27enne stia prendendo in giro tutta Italia.

Uomini e donne, Nicola Vivarelli: 'Sento il desiderio di crearmi una famiglia'

Nicola Vivarelli, il cavaliere che il pubblico di Uomini e donne ha conosciuto lo scorso anno per il suo corteggiamento a Gemma Galgani, ha fatto ritorno da qualche settimana nel parterre maschile del Trono Over. Il cavaliere, dopo tre mesi di lontananza e durante i quali è stato imbarcato su una nave, è tornato in Italia. Conclusa l'esperienza lavorativa, ha quindi deciso di tornare nel programma di Maria De Filippi, pronto a rimettersi in gioco ed a trovare la sua anima gemella. Intervistato da U&D magazine, il cavaliere ha parlato dei suoi progetti futuri, confessando tra le altre cose, di essere consapevole di come il suo lavoro mal si sposa con il desiderio di crearsi una famiglia.

U&D, Nicola sul suo passato: 'Mio padre non c'era mai'

Nel dettaglio Nicola, sul settimanale del programma, si è soffermato proprio su questo desiderio e sull'incompatibilità con il tipo di lavoro che ha scelto di svolgere: "Credo che il mio lavoro sia incompatibile con questo bisogno" si legge sul Magazine, dove Vivarelli ha spiegato anche i motivi che lo hanno indotto a pensare questo.

La consapevolezza di Nicola nasce dal fatto che il lavoro del padre fu la causa della separazione dei suoi genitori: "Mio padre non c'era mai" ha dichiarato il cavaliere che ha aggiunto: "Non vorrei mai far vivere a mio figlio quello che ho passato io".

Vivarelli e il desiderio di famiglia: 'Devo prima trovare la donna giusta'

Oltre a raccontare alcuni risvolti legati al suo passato, Nicola Vivarelli ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a fare ritorno nel parterre di Uomini e donne. Il 27enne ha svelato quindi il desiderio di crearsi una famiglia puntualizzando: "Devo prima trovare la donna giusta". Si evince che il cavaliere la voglia trovare proprio all'interno del dating show di Maria De Filippi dove, tra le altre cose, ha avuto modo di rivedere la sua ex fiamma Gemma Galgani. Tra di loro, dopo la frequentazione dello scorso anno, sembra sia nata una bella amicizia e, proprio in riferimento alla dama torinese, Nicola ha dichiarato di aver mantenuto i rapporti con lei anche durante il periodo in cui è stato imbarcato: "Ci siamo sentiti spesso ed è stata molto carina con me".