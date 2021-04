Sono parole forti quelle che ha usato Roberta Di Padua per descrivere il suo attuale rapporto con Riccardo Guarneri: anche se non c'è stata una rottura, la coppia nata a U&D sembra vivere un periodo delicato e poco stabile. La dama ha fatto sapere di non aver presentato il figlio al compagno e di non fidarsi ciecamente di lui neppure dopo che i riflettori si sono spenti. In merito al ritorno di Ida nel Trono Over, la abruzzese ha detto di essere contenta per lei e di non temere un eventuale confronto col suo fidanzato.

Primi screzi tra i neo piccioncini di U&D

Le voci di crisi che sono circolate di recente su Riccardo e Roberta, non sarebbero del tutto infondate: questo almeno è quello che si evince dalle parole che la dama ha usato per descrivere la sua relazione a circa un mese di distanza dalla scelta negli studi di U&D.

Quando un giornalista le ha chiesto come vanno le cose con il fidanzato, Di Padua ha detto: "Siamo in una fase di rodaggio, devo capire se la nostra relazione può andare avanti anche fuori. C'è differenza tra il conoscersi in tv e trovarsi insieme nel quotidiano".

Insomma, la donna è tutt'altro che convinta di avere accanto la persona giusta e lo precisa nell'intervista che ha rilasciato al magazine del dating-show in uscita il 30 aprile.

Tra Guarnieri e la compagna, inoltre, ci sarebbe anche un "terzo incomodo": lei ha ammesso di aver sentito Armando subito dopo l'addio al programma e questo ha causato parecchie discussioni nella coppia appena formatasi.

I dubbi di Roberta sul futuro post scelta a U&D

Roberta ha raccontato di aver chiesto a Riccardo di non dire nulla dello scambio di messaggi che c'era stato tra lei e Armando, anche perché si è rifiutata di incontrarlo proprio nel rispetto dell'uomo che ha scelto davanti alle telecamere.

"Mi ha confessato di aver detto tutto alla redazione e questo ha fatto venire meno la nostra complicità. Vedo tutto diversamente e i difetti che prima tolleravo, ora non li sopporto molto", ha aggiunto Di Padua nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando venerdì 30 aprile.

La dama del Trono Over ha confessato che la fiducia che aveva in Guarnieri non è più la stessa: "È tutto un po' freddo.

Ci sentiamo sempre ma credo che l'amore a volte non basti".

La donna ha anche dichiarato che secondo lei il pugliese non proverebbe lo stesso sentimento di un tempo, quello che ha spinto entrambi a lasciare il dating-show per viversi lontano dalle telecamere.

Il pensiero su Ida, dama di U&D Over

Roberta ha anche precisato di non aver ancora fatto conoscere suo figlio a Riccardo: "Capiterà quando io sarà sicura dell'uomo che ho affianco".

Insomma, la coppia che si è formata negli studi di U&D un paio di mesi fa, è tutt'altro che serena: Di Padua ammette di non fidarsi più del compagno e di non essere certa che lui sia quello giusto.

Quando il giornalista le ha chiesto se teme un eventuale faccia a faccia tra Guarnieri e Ida davanti alle telecamere, la dama ha risposto: "Non mi spaventa, ma credo che lui riserbi ancora rancore.

Non riuscirebbe ad essere indifferente".

Roberta, dunque, è convinta che il cavaliere pugliese accetterebbe un confronto con la ex Platano anche solo per recriminarle tutte le mancanze che avrebbe avuto nel rapporto, le stesse che lo hanno portato a scrivere la parola fine dopo mesi di tentativi falliti.

Chissà come reagirà Riccardo all'intervista che la fidanzata ha rilasciato in questi giorni: non è da escludere, infatti, che i due possano presto tornare al Trono Over per spiegare meglio cosa sta accadendo tra loro dopo scelta, se intendono stare ancora insieme oppure se il legame che già vacilla potrebbe spezzarsi nel prossimo futuro.