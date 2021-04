Sabato 10 aprile è stata registrata l'unica puntata settimanale di U&D, quella che il pubblico potrà vedere su Canale 5 tra qualche giorno. Le poche anticipazioni che sono trapelate, fanno sapere che Tina Cipollari non era in studio e non è stato fatto nessun accenno a lei e ai motivi che la stanno tenendo lontana dal dating-show da circa due settimane. Gemma ha avuto un ennesimo faccia a faccia con Sirius, mentre Samantha sembra essere molto interessata ad uno dei suoi corteggiatori.

Gemma non molla il giovane cavaliere di U&D

Da quando è stato ridotto al minimo il numero di persone del pubblico che possono assistere alle registrazioni di U&D, sono sempre meno le anticipazioni che trapelano dagli studi Elios su quello che accade tra i vari protagonisti del cast.

Sabato 10 aprile, ad esempio, si è parlato a lungo di Gemma e di un legame che sembra non aver mai realmente messo da parte.

La dama del Trono Over si è confrontata per l'ennesima volta con Nicola, il giovane cavaliere che ha frequentato circa un anno fa e che ora si professa soltanto un suo caro amico.

Sirius e Galgani sono stati chiamati a centro studio per parlare di nuovo del loro rapporto, lo stesso che pare essersi "rinvigorito" una volta che il ragazzo è rientrato nel cast del programma dopo quasi tre mesi d'assenza.

Vivarelli ribadisce di provare solamente affetto per la torinese, ma gli opinionisti e gli spettatori sono certi del fatto che lei speri di poter ricominciare da dove questa conoscenza si era bruscamente interrotta l'estate scorsa.

Mistero sull'assenza di Tina da U&D

Un'altra informazione che è trapelata dalla registrazione di U&D del 10 aprile, è quella dell'assenza di Tina Cipollari. Sono passate circa due settimane dall'ultima apparizione dell'opinionista nel dating-show: da allora (ovvero da quando si è collegata da casa sua per commentare una puntata), si sono perse le tracce dalla bionda vamp.

Neppure sabato scorso la romana ha affiancato Gianni Sperti e nessuno ha fatto accenno alle motivazioni che la stanno tenendo lontana dal programma del quale è assoluta protagonista da tanti anni.

I telespettatori stanno usando i social network per far notare quanto si senta la mancanza di Tina nel Trono Over: la maggior parte delle puntate senza la "rivale" di Gemma, sono state definite noiose e poco interessanti da chi guarda lo show da casa.

Non si sa perché la fumantina Cipollari non abbia partecipato alle ultime registrazioni di Uomini e donne: qualcuno ipotizza possa aver contratto il Coronavirus oppure che sia in quarantena fiduciaria come è accaduto mesi fa dopo essere entrata in contatto con un positivo, ma queste per ora sono solo supposizioni.

Interesse tra Samantha e un corteggiatore di U&D

Un'altra anticipazione che arriva direttamente dagli studi dove si registra U&D ogni settimana, è quella sul feeling che sta nascendo tra Samantha ed uno dei suoi corteggiatori.

Maria De Filippi ha aggiornato il pubblico presente dell'interesse che la tronista sta cominciando a provare per Bohdan, un ragazzo che nel recente passato ha ricoperto il ruolo di single a Temptation Island.

La napoletana, dunque, non si sta concentrando soltanto su Alessio, anzi il nuovo arrivato pare aver rimesso in gioco tutto con un paio di esterne.

Nessuna informazione, invece, è trapelata sugli altri protagonisti del Trono Classico: Giacomo si divide tra Martina e Carolina, mentre Massimiliano pare volersi dedicare soprattutto alle conoscenze con Eugenia e Sara.

Per quanto riguarda gli altri personaggi del Trono Over, non si è saputo nulla se non del tentativo di riavvicinamento di Gemma al giovane Nicola.