Nella puntata di Uomini e donne andata in onda il 21 aprile, Luca Cenerelli è finito sotto accusa per alcuni commenti postati sul suo profilo Instagram riguardanti la dama Angela, con la quale aveva avuto una frequentazione. Parole poche carine quelle utilizzate dal cavaliere che è finito nella bufera, attaccato non solo da Gianni Sperti, ma anche da Maria De Filippi, la quale è sembrata parecchio seccata dal comportamento di Luca.

Bufera su Luca Cenerelli a U&D: lui non difende Angela dagli hater

A Uomini e donne, Maria De Filippi ha mostrato le frasi poco carine sul conto di Angela che il cavaliere Luca ha postato sul suo Instagram, in risposta ad uno dei tanti commenti di un follower.

Nello specifico, Luca non ha difeso Angela dagli attacchi degli hater, anzi. Il cavaliere, da quanto si è potuto leggere, ha risposto con lunghi messaggi nei quali ha parlato anche di cose intime e personali, come il fatto che Angela non ha più l'età per fare dei figli. A parte il fatto che l'uomo ha assecondato i commenti negativi sulla dama, non sono sfuggite le sue parole quando ha detto di essere contento di ''esserne uscito fuori'', facendo riferimento alla fine della loro frequentazione.

U&D, anche De Filippi indispettita da Luca: 'Non c'entra niente quello che stai dicendo'

Tutto ciò come prevedibile, ha sollevato un polverone in studio. Gianni Sperti si è mostrato abbastanza confuso su Luca, non comprendendo chi sia in realtà il cavaliere.

Sino ad ora in studio Cenerelli è sempre apparso come una persona gentile e pacata, mentre sui social si è rivelato tutt'altro. Anche Tina Cipollari, presente in collegamento video da casa, ha condiviso totalmente l'opinione espressa da Gianni. A questo punto, a chi gli ha chiesto di dare delle spiegazioni sul suo comportamento, Luca non ha saputo dare delle risposte dirette e concrete, continuando a girare intorno alla domanda.

Atteggiamento che ha indispettito anche Maria De Filippi che, ad un certo punto è intervenuta abbastanza seccata: "Tu sei un bravo oratore" ha esordito la conduttrice, che ha poi aggiunto: "Se non te lo dice nessuno, te lo dico io: non c’entra niente quello che stai dicendo”.

"Io ho una dignità che va rispettata..." #UominieDonne pic.twitter.com/9B7akRKsnr — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 21, 2021

Gianni Sperti si scaglia contro Luca: 'O sei diventato sce... o fai finta di non capire'

È raro vedere la padrona di casa di Uomini e donne intervenire in questo modo, ma evidentemente è rimasta infastidita dall'atteggiamento del cavaliere, il quale tra l'altro ha cercato di giustificarsi dicendo di non essere molto pratico con i social. parole che hanno fatto scattare Gianni Sperti il quale, senza peli sulla lingua, gli ha detto: "O sei diventato sce... o fai finta di non capire". Sulla questione sono intervenuti anche Isabella, Biagio e Chiara, accusando Luca di aver avuto poco tatto e soprattutto di non aver difeso Angela dalle offese ricevute sui social.

Più la discussione è andata avanti e più Gianni Sperti si è mostrato dubbioso su Cenerelli. Il sospetto dell'opinionista è che Luca abbia montato tutto questo per stare al centro dello studio di Uomini e donne.