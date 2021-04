Martedì 20 aprile a partire dalle 14:45 su Canale 5, andrà in onda il secondo appuntamento settimanale con Uomini e donne dove la protagonista dovrebbe essere Gemma Galgani. Dalle anticipazioni, sembra che la dama torinese avrà ancora delle accese discussioni con Tina Cipollari che non crederà al suo interesse per il cavaliere Roberto. Tra i due sarà già finita? Potrebbero esserci novità anche in merito ad Eugenia e Massimiliano.

Spoiler U&D, Gemma continuerà a conoscere Roberto?

Dopo la puntata di Uomini e donne dedicata al percorso di Samantha Curcio, oggi sarà dato spazio lla dama storica Gemma Galgani.

La donna continuerà la frequentazione con Aldo, il simpatico cavaliere che si è fatto notare per i balli sfrenato in studio. Nella scorsa puntata, Gemma ha accettato di conoscere anche il 54enne Roberto, un signore pugliese giunto appositamente per conoscerla e provare a corteggiarla. Dalle poche anticipazioni circolanti sul web, pare che Tina Cipollari non esisterà a criticare la dama torinese per questa nuova frequentazione, sostenendo che Gemna in realtà non sia affatto interessata a Roberto.

I dubbi di Tina su Gemma e Roberto nella puntata odierna di U&D

Sembra che Tina sin da subito, dirà che anche questa frequentazione si concluderà a breve, proprio come è capitato per tutte le recenti conoscenze di Gemma.

L'opinionista quindi, non perderà occasione per attaccare la sua nemica accusandola di fingere un interesse verso degli uomini solo per stare al centro dello studio. Gli attacchi continui di Tina destabilizzeranno la dama di Torino e, solo con la messa in onda della puntata, si capirà se realmente Galgani chiuderà la frequentazione con Roberto, proprio come previsto da Tina.

Per la storica dama di U&D non sembra essere un periodo facile dal punto di vista sentimentale, sempre alle prese con cocenti delusioni. A distanza di 11 anni, Gemma non ha perso la speranza di trovare l'amore nel programma.

Uomini e donne, oggi 20 aprile: Eugenia tornerà in studio?

Nel corso del nuovo appuntamento in onda oggi 20 aprile, i telespettatori dovrebbero scoprire come sarà andato il confronto tra Massimiliano Mollicone ed Eugenia, la corteggiatrice che la scorsa volta ha scelto di abbandonare Uomini e donne.

Il tronista ha chiesto di poterla rivedere per avere un chiarimento con lei e, molto probabilmente, nella nuova puntata, si scoprirà se la ragazza avrà accettato di incontrarlo. Eugenia farà ritorno nello studio di Maria De Filippi? La corteggiatrice è molto apprezzata dal pubblico ed un suo eventuale ritorno in trasmissione farà felici molti.

Si ricorda che l'appuntamento è su Canale 5 a partire dalle 14:45. Per rivedere la puntata basta invece collegarsi a Witty Tv o sul sito Mediaset Play.