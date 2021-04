Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che si avvia verso il gran finale di questa stagione. Per i protagonisti che sono presenti in studio e in particolar modo per i tronisti in gara, le nuove registrazioni in programma sono quelle più importanti, dato che si avvicina il momento della "resa dei conti finale". Occhi puntati anche su Tina Cipollari e il suo fatidico ritorno in studio dopo un lungo periodo di assenza e di collegamenti da casa.

La nuova registrazione di Uomini e donne prevista il 24 aprile

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, la nuova registrazione di Uomini e donne è in programma questo sabato 24 aprile, giorno in cui le dame e i cavalieri si ritroveranno di nuovo nello studio del dating show Mediaset per fare un bilancio dei loro percorsi e delle loro esperienze sentimentali.

Anche questa settimana, i riflettori sono puntati su Tina Cipollari che in queste settimane ha "disertato" l'appuntamento in studio e si è limita ad una partecipazione al programma della De Filippi tramite collegamento da casa.

I fan, però, attendono con trepidazione di assistere al suo rientro ufficiale in trasmissione e ciò potrebbe accadere proprio nel corso di questa nuova registrazione di Uomini e donne in programma questo sabato pomeriggio.

Si attende il ritorno di Tina a U&D: potrebbe rientrare nella registrazione del 24 aprile

Del resto, questa sarà una delle ultime registrazioni in programma per questa stagione, dato che il dating show di Canale 5 chiuderà i battenti a fine maggio e poi da giugno lascerà spazio alla messa in onda di nuove soap in prima visione assoluta, tra cui Mr Wrong con protagonista Can Yaman.

Ma i riflettori sono puntati anche su quelle che saranno le scelte dei tre tronisti che sono presenti in studio e che stanno portando a compimento il loro percorso.

Colui che ha ammesso di avere le idee "abbastanza" chiare è stato il giovane tronista Giacomo, il quale ha ammesso che non desidera più conoscere altre persone e che intende andare avanti solo con Carolina e Martina.

Una delle due, quindi, sarà la sua scelta definitiva.

Giacomo ad un passo dalla scelta finale a Uomini e donne

A tal proposito la corteggiatrice Carolina, in una recente intervista al magazine di U&D, non ha nascosto che in queste settimane ha capito di provare dei sentimenti forti nei confronti del tronista che ha saputo far breccia nel suo cuore e proprio per questo motivo, si augura che possa essere lei la scelta.

Se io e Giacomo dovessimo uscire insieme, mi impegnerei al massimo per far funzionare le cose" ha ammesso Carolina ammettendo che quando stanno insieme, avverte che il tronista è come se perdesse la sua razionalità e si lasciasse andare completamente. Sarà lei la scelta finale? Lo scopriremo nelle prossime registrazioni.