Luca Marzano alias Aka7even e Martina Miliddi non si seguono più sui social: i due ex allievi di Amici 20, nella scuola più famosa d'Italia avevano intrapreso una relazione, ma le cose non sono andate come speravano. Terminato il talent show di Canale 5, i fan pensavano in un loro riavvicinamento, ma invano.

Il percorso di Luca e Martina

Martina e Luca si erano conosciuti nella scuola di Amici. Fin da subito i due avevano mostrato di avere un certo feeling, tanto da intraprendere una liaison. In un momento di crisi, l'allieva di Lorella Cuccarini aveva confidato di essere attratta anche da Raffaele Renda: quest'ultimo, però, essendo amico sia di Luca che di Martina aveva preferito non partecipare al 'triangolo amoroso'.

Poco prima dell'eliminazione della ballerina dal talent show, tra i due allievi era calato il gelo. Dopo l'uscita di Martina, Aka7even aveva avuto un crollo. Tuttavia, i due diretti interessati avevano confermato la rottura. Durante la clip riguardante il suo percorso nella scuola, Aka7even aveva spiegato di avere preso una strada differente da Martina per non togliere energie alla sua carriera: le dinamiche di coppia gli facevano perdere concentrazione.

I due ex allievi distanti

Una volta terminato Amici, i fan di Aka7even e Martina Miliddi pensavano che tra i due ci potesse essere un riavvicinamento. In realtà, le cose non starebbero affatto così. Come riportato da alcuni sostenitori del cantante partenopeo e della ballerina, l'ex coppia sarebbe molto distante.

Da quanto si apprende sul web, Martina e Luca hanno smesso di seguirsi su Instagram.

In più occasioni, l'ex allieva di Lorella Cuccarini aveva ribadito che tra lei e Aka7even non c'era più nulla. A tutti i follower che continuavano a chiederle di Marzano, la diretta interessata aveva spiegato che ormai si trattava di un capitolo chiuso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Per quanto riguarda Luca Marzano, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Non è escluso che il cantante sia rimasto infastidito dalle voci di una presunta frequentazione in corso tra la sua ex fidanzata e Raffaele Renda.

Marzano: l'allievo più seguito sui social

In una recente intervista, Luca Marzano ha commentato il suo percorso all'interno di Amici 20.

L'ex allievo di Anna Pettinelli ha spiegato di essere rimasto spiazzato per il grande affetto ricevuto dal pubblico. Il diretto interessato ha chiosato: "Sono costantemente in tendenza sui social". Il giovane non si aspettava di riscuotere un successo del genere. Tuttavia, terminato il talent, ha compreso di essere molto popolare. Tra i suoi fan dichiarati c'è anche Tommaso Zorzi.