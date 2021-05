Sabato 15 maggio, su Canale 5, è stata trasmessa la finale di Amici 20 vinta da Giulia Stabile. Stando ad alcune analisi di T-Voice, Luca Marzano alias Aka7even era il preferito dei telespettatori sui vari social network: il suo nome continua ad essere in tendenza, anche grazie al nuovo brano "Loca" che si appresta a diventare un tormentone estivo.

Aka7even: il più popolare sui social

La finale di Amici 20 è stata vinta da Giulia Stabile mentre il circuito canto da Sangiovanni (Pietro Giovanni Damian all'anagrafe). Luca Marzano si è posizionato solamente al terzo posto insieme agli altri allievi: Deddy e Alessandro Cavallo.

Nonostante il cantante campano non abbia vinto alcun premio all'interno del talent di Canale 5, il suo nome è stato quello più citato sui social network.

Come emerso da un'analisi di T-Voice, tra gli hashtag più presenti ci sono stati Amici20 e Aka7even. Scendendo nel dettaglio, il pubblico femminile ha commentato di più le vicende del talent show rispetto al pubblico maschile. Durante la messa in onda della Serale, gli utenti hanno cercato sui siti informazioni relative al programma condotto da Maria De Filippi. Per quanto riguarda gli allievi, i nomi più "cliccati" sono stati Aka7even, Deddy e Giulia Stabile. A finire in tendenza c'è stata anche l'insegnante di canto Anna Pettinelli (coach di Marzano) e l'intervento dei comici Pio e Amedeo.

Tra i commenti espressi sui social invece, Aka7even viene associato ai giudizi positivi mentre Sangiovanni è tendente ai commenti negativi.

Loca si candida a tormentone estivo

Luca Marzano grazie ad Amici 20 è riuscito a produrre dei singoli: oltre "Yellow" e "Mi manchi" cantato anche dai Prelemi (ship utilizzata dai fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli) ha tirato fuori anche "Loca".

Quest'ultimo sta riscuotendo un grandissimo successo sulle radio. Durante la finale di Amici, la stessa Anna Pettinelli ha annunciato che l'ultimo inedito di Aka7even è stato trasmesso nei momenti di pausa agli Internazionali di Tennis di Roma.

Se il trend è questo, in estate Aka7even verrà invitato nella trasmissione "Battiti Live" condotta da Elisabetta Gregoraci per cantare il suo tormentone estivo.

Il commento dell'ex allievo

In una diretta Instagram con i suoi followers, Luca Marzano ha spiegato di non essere dispiaciuto per non avere vinto Amici 20. Il diretto interessato è contento per il suo percorso: prima cantava in uno scantinato con i suoi amici, oggi riesce ad arrivare ad un vasto pubblico di persone.

In merito alla vittoria di Sangiovanni nel circuito canto, Aka7even ha ammesso di essere felice per l'ex compagno di scuola: "Lo stimo molto come artista". Infine, il cantante campano ha riferito di vere avuto già la sua vittoria: grazie al talent di Maria De Filippi, è riuscito a crescere sia dal punto di vista artistico che personale.