Lunedì 31 maggio farà il suo debutto sugli schermi italiani Mr Wrong-Lezioni d'amore, la nuova soap Tv con protagonista Can Yaman nel ruolo del donnaiolo Ozgur Atasoy. Dando uno sguardo alle anticipazioni sulla trama, si viene a sapere che il giovane cercherà una fidanzata per una sera al fine di tranquillizzare la madre Sevim e, per uno strano scherzo del destino, la troverà vicino a casa e sarà proprio Ezli.

Mr Wrong, spoiler prime puntate: Ozgur è un donnaiolo

Mancano pochi giorni al debutto della nuova Serie TV turca Mr Wrong e, in attesa di vedere in onda la prima puntata, si viene a sapere che la trama ruoterà intorno ai due protagonisti Ozgur e Ezli.

Nel dettaglio, il giovane Ozgur Anatoy verrà presentato come un ristoratore di successo, ma dalla vita sentimentale turbolenta. Il ragazzo infatti sarà un donnaiolo e non esiterà a concedersi diverse avventure di una notte, salvo poi scaricare la 'malcapitata' la mattina seguente. La situazione precipiterà nel momento in cui il protagonista andrà a letto con una giornalista, la quale sta scrivendo un pezzo su di lui e sulla sua attività. La donna incrocerà sulla porta di casa di Ozgur un'altra ragazza che si presenterà come la sua fidanzata. Tutto ciò porterà la giornalista a rivedere il pezzo che sta scrivendo e pubblicherà di conseguenza un articolo non troppo lusinghiero su Ozgur, definendolo come il Signor Sbagliato.

Ozgur ingaggia una finta fidanzata per una notte

A seguito della pubblicazione dell'articolo, Ozgur sarà sulla bocca di tutti e le voci su di lui daranno fastidio alla madre Sevim la quale deciderà di trovare una vera fidanzata al figlio. La donna penserà che l'occasione perfetta sia il matrimonio imminente della figlia Ebru.

Nel corso dei primi episodi di Mr Wrong, Ozgur deciderà di ingaggiare una finta fidanzata per il matrimonio della sorella, in modo da tranquillizzare la madre ed evitare che la donna si intrometta ulteriormente nella sua vita sentimentale. Non sarà facile per il giovane trovare una ragazza che rispecchi i gusti di Sevim.

Mr Wrong: Ezli si fingerà la fidanzata di Ozgur

Nel prosieguo delle puntate, i fan di Mr Wrong vedranno entrare in scena Ezli, interpretata da Ozge Gurel, la Nazli di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. La ragazza diventa la nuova vicina di casa di Ozgur, dopo essere stata buttata fuori casa dall'ex fidanzato Soner. Ezli trova rifugio a casa dell'amica Cansu, dirimpettaia proprio di Ozgur. L'incontro tra Exli e Ozgur avverrà durante una corsa in taxi e i due, con il passare del tempo, si ritroveranno sempre più a stretto contatto. I due, infatti, arriveranno a stringere un accordo scambiandosi dei favori. Lui le impartirà lezioni su come conquistare un uomo, mentre lei accetterà di fingersi la sua fidanzata per una notte.