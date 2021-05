La ballerina Serena Marchese è stata una delle concorrenti più amate di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Serena è stata eliminata durante la semifinale, ma ha già ottenuto delle proposte di lavoro importanti come quella al Balletto di Roma. La compagnia di danza le ha proposto un contratto di lavoro per una tournée in tutto il mondo: la ballerina comincerà a lavorare dal prossimo 1 giugno.

L'ex concorrente è stata ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, su Canale 5, nella puntata di oggi 15 maggio 2021.

Le dichiarazioni di Serena Marchese, ex ballerina di Amici 20, a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo

In particolare Serena, grazie a delle immagini montate dalla produzione del programma di Silvia Toffanin, ha avuto modo di "ripercorrere" tutto il suo percorso nel programma insieme alla conduttrice. La ballerina ha speso parole bellissime nei confronti della scuola di Maria De Filippi che le ha fatto tornare il sorriso e le ha fatto acquistare una maggiore sicurezza in sé stessa.

A credere in Serena è stata in primis la professoressa Alessandra Celentano, che ha sempre creduto in lei e l'ha supportata fino all'ultima puntata. La ballerina, però, nella sua vita non ha affrontato sempre momenti facili e ha voluto confessare a Silvia Toffanin anche quelli che sono stati dei momenti bui, nei quali si era anche allontanata dalla danza.

Serena Marchese ha confessato di essere stata vittima di bullismo quando era più piccola

Alcuni momenti suoi difficili sono riconducibili al periodo in cui Serena si era trasferita Roma con la mamma a 13 anni, per frequentare la scuola del Teatro dell'Opera. Proprio durante quegli anni - secondo quanto racconta la ballerina - sarebbe stata vittima di bullismo da parte di alcuni ballerini: "Mi dicevano che era obesa - ha raccontato Serena a Silvia Toffanin - e a un certo punto ho deciso di lasciare tutto sia per motivi economici sia perché non reggevo la situazione psicologicamente.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Quando poi sono tornata in Sicilia, ogni volta che entravo con la mia maestra di danza in sala mi guardavo allo specchio e piangevo. Ci è voluto più di un mese, prima che riuscissi di nuovo a danzare, ma adesso sono contenta e ho ripreso a ballare col sorriso anche grazie ad Amici".

Un racconto molto toccante, che ha lasciato senza parole anche la conduttrice.

Dopo questi momenti bui, però, la ballerina ha trovato finalmente l'amore in Alessio, un ragazzo siciliano che la supporta e non dimentica mai di ricordargli quanto è bella. "Mentre ero chiusa in casetta - ha concluso la ragazza - Alessio mi mandava messaggi ogni giorno per raccontare come trascorreva le giornate, sono felice".