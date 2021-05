Durante la semifinale di Amici 20, tra gli eliminati della serata c'è stato il cantante Tancredi del team Arisa-Cuccarini. Il concorrente, entrato quando il talent show era già cominciato tramite una sfida, ha avuto modo di farsi apprezzare in questi mesi per il suo talento sia come interprete sia come cantautore. Infatti man mano che il programma andava avanti, i giudici lo hanno elogiato e hanno deciso di portarlo avanti fino alla semifinale del programma. I fan di Tancredi speravano il cantante potesse arrivare fino alla finale ma ad avere la meglio su di lui, sono stati i cantanti Deddy e il ballerino Alessandro.

Questi ultimi due sono arrivati al ballottaggio finale con Tancredi e Serena, i quali sono risultati gli eliminati della semifinale.

Il cantante di Amici 20 dopo l'eliminazione parla in saletta rivolgendosi al pubblico

Tancredi dopo l'eliminazione è stato intervistato dalla produzione che gli ha chiesto quali fossero i suoi pensieri e le sue sensazioni. "Dedico questo successo più di tutti a mio padre che mi ha dato la forza di fare tante cose ed è stato tanto forte a crescere me e i miei fratelli in una situazione difficile - ha dichiarato Tancredi - e ci è riuscito bene. Ho tante idee che devo far vedere alle persone e spero di farcela, quest'anno per me non c'è un vincitore solo di amici, ma tanti, tutti unici e bravi allo stesso modo con un proprio mondo da far scoprire.

Abbiamo vinto tutti". Il cantante ha poi raccontato che il papà non lo ha mai fatto illudere, perché ha messo la realtà in faccia sempre a lui e ai suoi fratelli. Nonostante ciò lo ha supportato e gli ha consentito di buttarsi un questo sogno.

Tancredi ha riscosso molto successo per le sue canzoni e sui social

Il cantante, in questi mesi rinchiuso in casetta, ha riscosso molto successo anche per quanto concerne le vendite delle sue canzoni.

Oltre a Las Vegas, infatti sono stati prodotti i suoi pezzi Fuori di testa e Le leggi dell'universo, molto apprezzati dal pubblico. Inoltre anche lui, come i suoi compagni cantanti giunti in finale, ha ricevuto un contratto da una casa discografica che è la Warner Music. In particolare il suo ep Iride sarà pubblicato il prossimo 14 maggio e conterrà sette pezzi: Iride, Balla alla luna, Las Vegas, Fuori di testa, Le leggi dell'universo, Bella e Alba.

Sui social Tancredi ha spiegato che è un progetto al quale sta lavorando da tanto tempo e che i brani contenuti nel suo EP raccontano di se stesso e faranno entrare il pubblico nel suo mondo. Come anche per l'album di Sangiovanni, è possibile per il pubblico ordinare già da adesso il disco di Tancredi su Amazon, piattaforma su cui è disponibile anche la copia autografata.