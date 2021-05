Sabato sera nel corso della semifinale di Amici 20 c'è stata la proclamazione dei finalisti di questa edizione e dei concorrenti che hanno dovuto abbandonare definitivamente la gara. Tra questi c'era anche la ballerina Serena, protagonista del team guidato dalla prof Alessandra Celentano. Il percorso di Serena si è interrotto ad un passo dalla finalissima di questa ventesima edizione, in programma per sabato 15 maggio, anche se per lei in seguito all'eliminazione è arrivata una bellissima sorpresa: una proposta di lavoro a tutti gli effetti che ha reso orgogliosa la sua prof.

La ballerina Serena riceve una proposta di lavoro dopo l'eliminazione da Amici 20

Nel dettaglio, come è stato rivelato nel corso della puntata del daytime di Amici 20 trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, dopo l'eliminazione dal serale durante la semifinale di questo sabato sera, la ballerina Serena ha ricevuto un'offerta di lavoro prestigiosa da parte di Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo del Balletto di Roma.

"Tu sei veramente un talento. Ho riscontrato in te quel desiderio profondo di non fermarti a ciò che eri, ma a scoprire ciò che gli altri vedono in te", ha ammesso Valerio Longo nel momento in cui ha avuto modo di parlare con Serena, visibilmente emozionata e al tempo stesso compiaciuta di questa offerta che le veniva fatta.

La prof Celentano orgogliosa di Serena

"E questo vedere, è stato un significato importante per me. Io ho ritenuto opportuno offrirti una possibilità. Farti lavorare, metterti in palcoscenico. Spero che ti arrivi anche l'intento profondo che la maestra vuole per te: che tu possa veramente danzare" ha chiosato Longo nel momento in cui comunicava a Serena la sua decisione di offrirle una proposta di lavoro concreta dopo la sua eliminazione dalla semifinale di Amici 20.

Una proposta che ha spiazzato la ballerina, mentre la sua prof Alessandra Celentano assisteva alla scena orgogliosa e fiera della possibilità che Serena stava ricevendo in quel momento.

Ecco chi sono i finalisti di Amici 20: il vincitore sarà proclamato il 15 maggio

Quest'anno, infatti, a differenza delle passate edizioni del serale di Amici, la prof Celentano è arrivata alla finalissima del talent show senza allievi.

Situazione diversa, invece, per la "rivale" Lorella Cuccarini che per l'ultima puntata potrà fare il tifo per il ballerino Alessandro, che è riuscito a conquistare l'accesso alla finalissima del 15 maggio.

Gli altri finalisti di questa ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi sono i cantanti Sangiovanni, Aka7even e Deddy ai quali si aggiunge la ballerina Giulia del team di Veronica Peparini.