Le anticipazioni della famosa soap opera DayDreamer riservano molte novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 maggio su Canale 5, Sanem e Can saranno impegnati a trovare qualcuno che finga di essere il regista internazionale Arthur Capello e alla fine i due decideranno di affidare il compito a Selim. Quest'ultimo si presenterà all'appuntamento con il cliente Nasim, ma l'uomo con il suo comportamento rischierà di rovinare tutto. Sarà così che Ayca cercherà di intervenire per salvare la complicata situazione.

Successivamente Can e Sanem faranno una gita su un'isola deserta, durante la quale il fotografo comincerà a ricordare qualcosa del suo passato.

Anticipazioni DayDreamer: Aziz lascia Mihriban

Nelle prossime puntate di DayDreamer, Emre cercherà di convincere Cengiz a lasciare la casa di Nihat e Mevkibe: nell'impresa Divit sarà aiutato da Muzzafer e in cambio offrirà all'uomo molti benefici all'interno dell'azienda. Inizialmente Cengiz non capirà le vere intenzioni di Emre, ma in un secondo momento vedrà Muzzafer seduto al tavolo della squadra creativa e scoprirà il raggiro. Successivamente Aziz deciderà di lasciare Mihriban e di partire per Amsterdam: la donna non prenderà affatto bene la decisione dell’uomo e si consolerà con Selim.

Selim si finge il regista Arthur Capello

Mihriban avrà una particolare idea durante l’incontro con Selim e penserà che l’uomo possa interpretare la parte del finto regista Arthur Capello, così si recherà da Can e Sanem per parlare della sua teoria. La scrittrice e il fotografo, si troveranno in serie difficoltà, poiché dovranno incontrare il loro cliente Nasim, presso la Fikri Harika e dovranno fargli conoscere il fantomatico e pluripremiato regista internazionale, Arthur Capello.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sarà così che i due saranno costretti ad accettare l'idea di Mihriban e faranno recitare la parte del regista a Selim. Durante l'incontro, però, le cose non andranno come sperato da Can e Sanem.

Sanem gelosa di Ayca

Selim si farà prendere la mano e durante l'incontro con Nasim avrà un comportamento assai altezzoso, molto più di come le aveva suggerito di fare Sanem, tanto che insulterà il cliente e rischierà di mandare all'aria l'incontro.

Più tardi Ayca, nipote di Nasim, cercherà di salvare la situazione, ma il suo strano atteggiamento nei confronti di Can, non farà altro che scatenare la forte gelosia di Sanem. Quest'ultima se la prenderà con il fotografo e alla fine i due avranno una brutta discussione. Successivamente Can vorrà chiarirsi con la scrittrice, così organizzerà una bella sorpresa alla donna, con l'aiuto di Deren.

Can organizza una gita per Sanem

Can organizzerà una serena gita a sorpresa su un'isola deserta per Sanem. I due saliranno a bordo di una moto d'acqua e a un certo punto il fotografo penserà di fare uno scherzo simpatico alla scrittrice: Can fingerà che la moto d'acqua si sia rotta e all'improvviso i suoi ricordi cominceranno a tornare.