Anna Pettinelli ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it in cui ha parlato del rapporto di "amore e odio" con Luca Marzano alias Aka7even. L'insegnante di canto ha ammesso che, durante la finale di Amici 20, il suo allievo aveva capito che non avrebbe vinto il programma. Pettinelli ha creduto molto in Luca, tanto da spiegare di averlo trattato come un figlio.

Le parole della coach

Amici 20 è stato vinto da Giulia Stabile, mentre Sangiovanni è arrivato secondo. Anna Pettinelli si è detta d'accordo sulla vittoria della ballerina, poiché ha riconosciuto il talento della 18enne.

In merito al suo allievo Luca Marzano, Anna non ha nascosto che tra loro ci sono stati vari dissapori in questi cinque mesi di scuola.

La diretta interessata ha confidato che le liti mandate in onda nel daytime sono solamente una parte. Nonostante Pettinelli abbia più volte definito Aka7even un "ciuccio, presuntuoso", la maestra ha spiegato di avere sempre cercato di spronare il cantante partenopeo. Anna ha riferito che il compito di un'insegnante è quello di dare fiducia ai propri alunni. A tale proposito, la coach rifarebbe tutto quello che ha fatto con Luca: "Gli voglio bene e credo di averlo trattato come un figlio".

Il commento sulla non-vittoria di Aka

Anna Pettinelli ha precisato di non avere mai pensato che il suo allievo non ce l'avrebbe fatta ad arrivare in finale.

Tuttavia, poco prima della finale aveva avuto uno strano presentimento: "Poteva non vincere il programma, ad un certo punto lo sapevamo, ma gli ho chiesto di non preoccuparsi". L'insegnante ha fatto presente che Luca ha un grande talento: sa cantare, suonare e non stona mai. Il rapporto con Martina Mliddi non ha danneggiato il suo allievo.

Al contrario, Pettinelli pensa che Aka7even non abbia vinto Amici 20 solamente per un fatto di gusti: la giuria così come il pubblico ha semplicemente preferito Sangiovanni al suo allievo.

Anna Pettinelli non ha fatto cantare "Mi manchi" a Marzano nella prima mance, perché convinta che il cantante accedesse alla seconda fase della finale.

Purtroppo, però, Aka7even e Deddy sono stati sconfitti dall'allievo di Rudy Zerbi.

Il futuro della maestra di canto

Parlando della prossima edizione di Amici, Anna Pettinelli ha ammesso di non sapere se farà ancora parte del cast. Per l'insegnante di canto, il talent di Canale 5 è diventato fondamentale. La diretta interessata è sicura che Maria De Filippi riuscirà a portare sul piccolo schermo una nuova edizione "esplosiva". Quest'anno, nonostante la pandemia, è riuscita a siglare degli ascolti altissimi. Pettinelli non sembra avere dubbi sulla conduttrice pavese: "Ho una totale fiducia nella genialità di questa donna".