Sabato 15 maggio, su Canale 5, è stata trasmessa la finale di Amici 20. In una diretta Instagram, Fabrizio Prolli ha dichiarato di essere un fan di Luca Marzano alias Aka7even. A detta del 37enne, il cantante partenopeo avrebbe meritato la vittoria della categoria canto. Inoltre il coreografo ha speso delle parole di stima per Giulia Stabile e Alessandro Cavallo. Va detto che dopo ogni puntata del serale, Prolli ha sempre detto la sua sulle performance degli allievi.

Le parole sull’allievo di Pettinelli

I cantanti che si scontrati per il circuito canto sono stati Aka7even, Deddy e Sagiovanni con quest’ultimo che si è aggiudicato la vittoria del circuito canto.

Su Instagram, Fabrizio Prolli - in qualità di ex ballerino professionista di Amici - ha commentato la finale del programma. Il 37enne ha esordito: “Io sono un fan di Aka7even”. Poi, ha fatto una riflessione sul vincitore del circuito canto: “Per me avrebbe dovuto vincere lui”. Secondo Prolli, Sangiovanni era favorito su Luca Marzano. Tuttavia, il coreografo sperava in un lieto fine per il suo beniamino. A detta di Fabrizio Prolli, l’allievo della maestra Pettinelli, è molto bravo a cantare e scrivere barre - strofe di un brano originale modificate. Dunque, avrebbe potuto stupire.

Il commento sui ballerini finalisti

Per quanto riguarda il circuito danza, sono arrivati alla finale di Amici 20 Giulia Stabile (allieva del team Peparini-Pettinelli) e Alessandro Cavallo (allievo della squadra Cuccarini-Arisa).

Fabrizio Prolli si è complimentato con entrambi gli allievi. Per il 37enne, è un bellissimo messaggio che abbia vinto il programma una ragazza di 18 anni che ha sempre studiato. Secondo il coreografo, Giulia e Alessandro avranno numerose proposte di lavoro perché il talento viene sempre riconosciuto. A differenza di Alessandro, Prolli si è detto felice per la vittoria della 18enne: “Ha vinto un’allieva e non una professionista”.

Infine, l’ex ballerino professionista di Amici si è complimentato con la sua ex moglie: “Se non c’era Veronica Peparini, Giulia non avrebbe vinto”. A tale proposito, il 37enne ha sostenuto che la coreografa ha vestito la ballerina con i giusti panni.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fan di Aka7even

A quanto pare, Fabrizio Prolli non è l’unico personaggio famoso a sostenere Aka7even.

Durante la finale del talent show di Canale 5, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno avviato una diretta Instagram con i loro followers. La coppia oltre a commentare in modo positivo la vittoria di Giulia Stabile, ad un certo punto ha intonato le note del brano “Mi manchi”. Dunque, Luca Marzano tra i suoi sostenitori può contare anche sui “Prelemi” (ship utilizzata dai fan di Giulia e Pierpaolo).