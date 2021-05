Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la serie tv "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 24 a venerdì 28 maggio, Vittorio deciderà di partire per la Spagna, per evitare così di vedere Speranza. Dal canto suo, la ragazza opterà di andare via per evitare ulteriori turbamenti in casa Del Bue.

Intanto Marina Giordano tornerà a Napoli per aiutare Ferri, mentre Clara respingerà nuovamente il tentativo di avvicinamento da parte di Alberto.

Speranza va via per non turbare gli animi di casa Del Bue

Nella puntata di "Un posto al sole" che sarà trasmessa lunedì 24 maggio, Roberto cercherà di risollevarsi dopo gli ultimi eventi avversi, con Pietro Abbate che sarà pronto a dare un nuovo affondo contro di lui attraverso Alberto. Intanto Vittorio sarà determinato ad allontanarsi da Speranza e pertanto vorrebbe andare Madrid. La ragazza capirà che la sua presenza è diventata ormai fastidiosa in casa Del Bue.

Nell'episodio di martedì 25 maggio, Roberto si troverà in una situazione di forte difficoltà ed è ormai rassegnato a doversi arrendere. Qualcuno però sarà pronto a correre in suo aiuto e si tratterà di Marina Giordano. Nel frattempo Speranza sarà triste perché non vorrebbe andare via dalla città, ma in cuor suo saprà che questa è l'unica via da seguire.

Vittorio in tutto questo non ha idea di nulla.

Silvia affascinata dal corteggiamento di Giancarlo

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 26 maggio, Lara sembrerà propensa a fare il doppio gioco, con Marina che invece non avrà nessuna paura di confrontarsi direttamente con Abbate. L'intento della donna è quello di salvare in ogni modo possibile i Cantieri, non facendosi influenzare dai cattivi umori di Roberto.

Intanto Silvia sarà sempre più affascinata dall'estenuante corteggiamento da parte di Giancarlo, ma cercherà di salvare il rapporto con Michele.

Nella puntata di giovedì 27 maggio, Giordano e Ferri proveranno a ideare un piano per salvare l'azienda, ma Pietro proseguirà nei propri sotterfugi cercando di portare dalla sua parte più persone.

Nel frattempo Alberto proverà di avvicinarsi nuovamente a Clara, ma la donna lo respingerà. In tutto questo Renato avrà più di un problema dal punto di vista lavorativo e chiederà supporto di Raffaele.

Vittorio riceve una telefonata prima di partire per la Spagna

In base agli spoiler di venerdì 28 maggio, il ritorno di Marina ha dato nuova forza a Roberto che si butterà nel lavoro. Lara però di fronte a questa cosa si sentirà trascurata. Intanto Vittorio sarà sul punto di partire per la Spagna, ma un'improvvisa chiamata metterà in allarme il giovane. Infine Renato comprenderà che il regalo desiderato dal piccolo Jimmy, potrebbe essere più utile di quanto ipotizzato all'inizio.