Sabato 15 maggio sarà decretato il vincitore della ventesima edizione di Amici: a scegliere il miglior talento di quest'anno sarà il pubblico attraverso il televoto. I cinque finalisti avranno la possibilità di aggiudicarsi dei ricchi premi nel corso della serata, come quello assegnato dalle radio per il miglior inedito. Gaia Gozzi consegnerà la coppa a chi che prenderà il suo posto nel cuore dei telespettatori.

Il regolamento della finale di Amici 20

Mancano poche ore alla fine di un'edizione di Amici da record: quest'anno, infatti, il talent-show è tornato a primeggiare negli ascolti e nelle classifiche dopo qualche anno di stallo.

Quella che andrà in onda il 15 maggio sarà la nona ed ultima puntata di un serale che dopo tanto tempo ha fatto registrare uno share vicino al 30% ed una media di 5,5 milioni di spettatori circa a settimana.

Questo sabato, dunque, il pubblico avrà la possibilità di scegliere il vincitore, ovvero il talento che si è distinto ed ha primeggiato nella propria categoria di appartenenza. Al termine della diretta, Maria De Filippi aprirà un televoto tra i due super finalisti: la gente a casa voterà per decidere il trionfatore di questa edizione, e potrebbe trattarsi sia di un ballerino che di un cantante. La gara, infatti, si svolgerà in diverse manche. A mandare avanti un alunno piuttosto che un altro saranno vari 'organi competenti': solo una giuria tecnica, solo il televoto oppure entrambi con un'incidenza del 50% sul verdetto.

I premi assegnati ai finalisti di Amici

Le anticipazioni della puntata di Amici, che andrà in onda il 15 maggio, informano i telespettatori che sono tanti i premi in palio. Chi vincerà la ventesima edizione del talent-show per volere del pubblico a casa, si aggiudicherà un montepremi di 150mila euro: l'ultimo ballerino o cantante ad essere eliminato, invece, trionferà nella propria categoria di appartenenza (50mila euro per lui/lei).

I giornalisti presenti in studio, invece, sceglieranno il finalista al quale far vincere altri 50mila euro (premio della critica) e ai rappresentanti delle radio spetterà il compito di eleggere il miglior inedito di quest'anno. Giovanni Caccamo, inoltre, premierà l'allievo che ha scritto il testo più bello e Tim regalerà 30mila euro ad un talento che in questi mesi si è distinto e si è fatto strada nel cuore del pubblico.

I cinque allievi ancora in gara

Il momento più atteso, però, è quello in cui ci sarà il passaggio di consegne tra il vincitore di Amici 19 e quello di quest'anno. Gaia Gozzi sarà presente in studio sia per cedere la coppa al suo 'successore' che per promuovere il suo nuovo singolo 'Boca' in duetto con Sean Paul. Lo spazio comico della serata, invece, è affidato nuovamente a Pio e Amedeo: dopo il successo di Felicissima sera i foggiani tornano ospiti di Maria De Filippi per provare a strappare qualche sorriso tra un verdetto ed un altro.

A contendersi il titolo di vincitore di Amici 20 sono cinque ragazzi amatissimi dal pubblico: Sangiovanni (rapper in cima alle classifiche con brani come "Lady", "Tutta la notte" e "Gucci bag"), Deddy (interprete apprezzato anche per la sua semplicità), Aka7even (giovane autore di canzoni come "Mi manchi" e "Loca"), Alessandro Cavallo (danzatore prettamente di classico che ha già ricevuto due proposte di lavoro importanti) e Giulia Stabile (ballerina 18enne che ha conquistato fan e critica con bravura e simpatia).

Uno di questi cinque finalisti vincerà Amici e a deciderlo sarà la gente a casa attraverso un televoto che sarà aperto nel corso della diretta di sabato 15 maggio.