Era stata invitata a prendere parte alla Partita del Cuore Aurora Leone, attrice dei The Jackal che avrebbe dovuto scendere in campo la sera del 25 maggio insieme alla squadra Campioni per la Ricerca. Alla vigilia dell'evento, però, in occasione della cena organizzata con le squadre, alla 22enne è stato chiesto di allontanarsi dal tavolo: "Sei donna, non puoi stare seduta qui, queste sono le nostre regole" le avrebbe detto il direttore della Nazionale Cantanti, Gianluca Pecchini.

L'attrice, insieme al collega Ciro Priello – anche lui convocato per scendere in campo – ha immediatamente raccontato l'accaduto sui social e il dibattito, fatto di polemiche ma anche di tanto sostegno nei confronti della ragazza, non ha tardato a scatenarsi.

La Nazionale Cantanti si è scusata pubblicamente e Pecchini, senza negare alcuna responsabilità, si è dimesso.

'Alzati, non puoi stare qui'

Quando Aurora Leone è stata convocata per prendere parte alla Partita del Cuore e invitata alla consueta cena pre-partita, probabilmente non avrebbe mai immaginato di essere cacciata dal tavolo dei giocatori per una mera questione di genere.

Arrivata alla cena insieme a Ciro Priello, è stata subito allontanata dal direttore della Nazionale Cantanti, Gianluca Pecchini. Secondo le ricostruzioni dell'attrice comica, le avrebbe chiesto di spostarsi a un altro tavolo, dicendo: "Non mi far spiegare il motivo per cui non puoi stare qui, alzati!". Aurora, dal canto, suo, avrebbe spiegato di essere stata regolarmente convocata e di avere persino indicato la sua taglia per il completo da indossare in campo e a questo punto Pecchini avrebbe rincarato la dose dicendole che avrebbe potuto sfoggiare "pantaloncini e maglietta in tribuna, perché le donne non scendono in campo".

I due volti dei The Jackal hanno lasciato la serata e raccontato quanto accaduto tramite alcune storie su Instagram, aggiungendo poi che non prenderanno parte all'evento organizzato presso l'Allianz Stadium di Torino, nonostante continuino a condividerne la causa benefica.

Non sono mancate le polemiche al riguardo, ma la maggior parte degli utenti del web ha espresso solidarietà nei confronti della Leone.

È il caso, per esempio, del cantante Eros Ramazzotti, ma anche di Francesco Facchinetti e di Andro dei Negramaro.

Le scuse della Nazionale Cantanti e le dimissioni di Pecchini

La Nazionale Cantanti ha immediatamente replicato all'accaduto tramite un post su Instagram, subito cancellato dall'account ufficiale ma ancora presente in rete sotto forma di screenshot.

Nel post venivano indicati alcuni dei nomi delle celebri artiste che, dal 1985 al presente, hanno indossato la maglia e sono scese in campo e veniva asserito che lo stesso staff è perlopiù composto da donne. L'accaduto, secondo quanto riportato, sarebbe stato motivato da presunta "arroganza e violenza verbale" da parte degli ospiti.

A ogni modo, quanto detto è stato presto rimosso e rimpiazzato dalle scuse, con dimissioni annesse, di Gianluca Pecchini: "Mi assumo la responsabilità di quello che è accaduto dimettendomi dal mio incarico in attesa di parlare personalmente con Aurora Leone".