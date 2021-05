Cresce l'attesa per la messa in onda dell'ultima puntata di sempre di DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata Serie TV turca con protagonista Can Yaman. Le anticipazioni ufficiali sulla programmazione rivelano che il prossimo venerdì 28 maggio andrà in onda l'episodio conclusivo di questa serie, durante il quale si assisterà al tanto atteso lieto fine tra i due protagonisti Can e Sanem. Dopo aver affrontato una moltitudine di prove e peripezie, i due innamorati riusciranno finalmente a coronare il loro grande sogno d'amore insieme.

Anticipazioni DayDreamer, ultima puntata 28 maggio: Can recupera la memoria

Nel dettaglio, le anticipazioni legate all'ultima puntata di DayDreamer del 28 maggio 2021, rivelano che arriverà la fatidica notizia di Can e Sanem, i quali hanno scelto di riprendere in mano le redini del loro rapporto e quindi di ripartire insieme, proprio come ai vecchi tempi.

Una notizia che porterà tutti i loro amici a festeggiare e a fare il tifo per loro, con la speranza che questa volta possa essere per sempre.

Come se non bastasse, Can si renderà conto di aver recuperato completamente l'uso della memoria e così organizzerà una nuova festa, per poter fare una sorpresa alla sua amata Sanem e metterla al corrente anche di questa novità.

La trama di DayDreamer del 28 maggio rivela che la festa terminerà con una proposta di fidanzamento ufficiale che culminerà a casa dei genitori di Sanem.

La coppia Can-Sanem diventa genitori di tre gemelli

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel gran finale della soap opera di Canale 5, Can e Sanem riusciranno a convolare a nozze e a diventare così marito e moglie a tutti gli effetti.

Le anticipazioni di DayDreamer, inoltre, rivelano che ci sarà anche un salto temporale che mostrerà al pubblico la nuova vita della coppia Can-Sanem a distanza di anni dal loro matrimonio. I due allargheranno la famiglia e diventeranno genitori di ben tre gemelli, che allieteranno le loro vite.

Si chiuderà così, il capitolo DayDreamer - Le ali del sogno, ma per questa nuova stagione televisiva estiva, in casa Mediaset hanno già acquistato i diritti per la messa in onda di una nuova serie turca.

Dal 31 maggio, Can Yaman debutterà con Mr Wrong su Canale 5

Trattasi di Mr Wrong - Lezioni d'amore, che vede protagonista sempre l'amatissimo Can Yaman, anche se questa volta vestirà i panni di un barista che ha la fama di sciupafemmine.

La nuova serie andrà in onda dal lunedì al venerdì, alle 14:45 circa e occuperà così lo slot orario di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi che questo venerdì pomeriggio saluterà il suo affezionato pubblico, per la consueta sosta estiva.