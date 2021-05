Tiene banco il 'caso mediatico' Can Yaman-Diletta Leotta e anche Barbara D'Urso ha trattato ampiamente l'argomento nella puntata di Pomeriggio 5 del 30 aprile. Ma se la conduttrice di Pomeriggio 5 si è affrettata a difendere l'attore turco, affermando di aver avvertito solo vibrazioni positive quando lo ha avuto accanto, non è stato altrettanto tenera con la giornalista di DAZN. La signora del pomeriggio di Canale 5, appoggiata dai suoi ospiti, ha precisato che se la catanese teme di essere fotografata dai paparazzi farebbe bene a starsene chiusa in casa.

Le critiche nei confronti della giornalista di DAZN

Sembrerebbe una telenovela la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta con tanto di terzo incomodo ma non è così. Solo qualche giorno fa la giornalista si è sfogata su Instagram per difendere non solo la sua relazione con l'attore anche la sua integrità morale. Leotta ha affermato di essere stanca di essere sempre seguita dai paparazzi che le attribuiscono continuamente dei flirt e mettono in dubbio il suo amore per Yaman. Non solo: Diletta ha anche affermato che alcuni articoli scritti dai giornali, da lei definiti spazzatura, vanno a ledere anche il suo rapporto con la famiglia poiché la nonna di ottant'anni crede a tutto ciò che legge.

Il post era ancora fresco di scrittura quando il settimanale Oggi ha pubblicato un bacio di Diletta, che risalirebbe allo scorso 20 dicembre, con il figlio del padrone della Roma. Da qui si è scatenato un polverone: in tanti si sono scagliati contro Diletta, da Selvaggia Lucarelli a Paolo Bargiggia, e anche Barbara d'Urso nella puntata di venerdì 30 aprile di Pomeriggio 5 ha criticato la giornalista.

La conduttrice ha introdotto l'argomento in maniera ironica, dicendo che i giornalisti 'brutti e cattivi' avrebbero fatto passare per mangiauomini la Leotta, riprendendo proprio un passaggio dello sfogo del volto DAZN. E non si è fermata qui.

La d'Urso alla Leotta: 'Stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa'

''Lei è giovane, il mio consiglio è di stare zitta'', ha detto la conduttrice di Canale 5, dopo che Lory Del Santo, Rita Dalla Chiesa ed Emanuela Folliero hanno sostenuto l'importanza dei paparazzi nel loro lavoro.

Inoltre, le ospiti di Pomeriggio 5 hanno ribadito che in fondo lei stessa a costruito il suo personaggio puntando anche su alcuni aspetti della sua vita privata. ''Stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa'', ha poi aggiunto Barbara.

E mentre nel salotto televisivo tutti si sono affrettati a sostenere la padrona di casa, a chiudere tutto il discorso è stata proprio Barbara d'Urso, difendendo ancora una volta i giornalisti che si occupano di Gossip. ''Magari tra 40 anni non ti cercheranno più e magari sarai triste'', ha concluso la conduttrice riferendosi proprio ai paparazzi. Insomma, il momento per Diletta non appare affatto semplice.