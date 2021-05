Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 maggio su Canale 5 Sally Spectra dovrà affrontare ancora molti problemi: oltre al fatto di essere gravemente malata, la donna verrà licenziata all'improvviso da Ridge e Steffy. Nel frattempo Wyatt e Florence saranno molto dispiaciuti per la situazione di Sally e penseranno ad un modo per farla stare meglio. In seguito Wyatt fingerà di essersi lasciato con Florence e chiederà a Sally di tornare insieme a lui, la reazione della donna sarà scontata: la Spectra, infatti, accetterà immediatamente e abbraccerà l'uomo con passione.

Katie, intanto, confesserà a Ridge e Steffy della grave malattia di Sally e convincerà i due a ridarle il suo lavoro alla Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful: Ridge e Steffy licenziano Sally

La proposta di matrimonio di Thomas a Zoe, susciterà reazioni diverse all'interno della famiglia: Brooke non sarà affatto felice per l'evento, poiché non crederà nella buona fede del giovane Forrester, mentre gli altri saranno assai contenti per la bella novità. Nel frattempo Hope cercherà di stare al fianco di Douglas in un momento tanto delicato per lui. Più tardi Ridge e Steffy decideranno di licenziare Sally, ma quando Katie scoprirà della vicenda interverrà subito in difesa dell'amica: la donna confesserà tutta la verità sulla malattia della Spectra al Forrester e a sua figlia, poi li pregherà di non licenziarla.

Florence e Wyatt fingono di essersi lasciati

Wyatt Spencer e Florence Fulton saranno assai angosciati per Sally, così la coppia deciderà di mentire alla donna per far si che lo Spencer passi la maggior parte del tempo al suo fianco nei sui ultimi giorni di vita. Florence e Wyatt fingeranno di essersi lasciati, poi l'uomo convocherà Sally nel suo ufficio e gli chiederà di tornare insieme a lui, ma lo farà soltanto per il suo bene e non avrà altri fini.

La Spectra, ignara delle vere intenzioni di Wyatt, sarà notevolmente felice per la sua proposta inaspettata e accetterà subito. Più tardi Katie si confronterà con Ridge e con Steffy riguardo la spiacevole situazione di Sally.

Sally torna alla Forrester Creations

Ridge e Steffy saranno molto comprensivi con Sally dopo aver scoperto che la donna è gravemente malata, così convocheranno la donna e gli offriranno un nuovo lavoro.

Sarà così che la Spectra lavorerà per la collezione d'alta moda, con la supervisione di Ridge: la donna sarà molto felice per l'opportunità, poiché non avrebbe mai pensato di riavere il lavoro alla Forrester Creations.