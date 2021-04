Le anticipazioni di Beautiful sono ricche di novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Liam Spencer dovrà affrontare diversi problemi: sua moglie Hope non riuscirà più a fidarsi di lui, dopo aver scoperto che il giovane ha ceduto ad una notte di amore con la sua ex moglie Steffy Forrester. La Logan non accetterà di essere stata tradita e non saprà cosa fare. Oltre a ciò, Liam vivrà una brutta esperienza, che probabilmente segnerà la sua vita. Lo Spencer sarà travolto da una vicenda terribile e dovrà prendere un'importante decisione all'improvviso: il giovane sarà aiutato da suo padre, ma Bill spingerà il figlio a prendere una strada alquanto bizzarra e soprattutto illegale.

Anticipazioni Beautiful: Liam si mette alla guida al posto di Bill e causa un incidente

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Liam Spencer dovrà fare i conti con dei seri problemi: il giovane causerà un bruttissimo incidente, che avrà delle conseguenze impensabili. In una notte come tante, Liam impedirà al padre Bill di guidare la sua auto, poiché l'uomo avrà bevuto qualche tequila di troppo. Il giovane Spencer, perciò, si metterà alla guida al posto del padre, ma accadrà qualcosa di veramente inaspettato: Liam si distrarrà durante una conversazione con Bill e perderà il controllo della macchina, ma ad un certo punto l'uomo si renderà conto di aver preso qualcosa.

In seguito il giovane scoprirà di aver investito una persona, ma soltanto dopo capirà di chi si tratta.

Liam investe Vincent Walter

Subito dopo l'incidente Liam si fermerà ai margini di una carreggiata e quando si accorgerà di aver investito una persona sarà assai sconvolto. Non ci vorrà molto prima che Liam si accorga di aver travolto Vincent Walter, detto Vinny: a quel punto Bill si accerterà insieme a suo figlio delle condizioni dell'uomo, ma purtroppo per lui non ci sarà niente da fare.

Vinny, infatti, è morto sul colpo e davanti alla tragedia i due Spencer prenderanno una decisione assai azzardata e fuggiranno via dal luogo dell'incidente, lasciando il corpo esanime dell'uomo sul ciglio della strada.

Liam vuole costituirsi alla polizia

Dopo essere fuggito dal luogo dell'incidente insieme a suo padre, Liam sarà travolto dai sensi di colpa e sarà disperato, così deciderà di costituirsi alla polizia il prima possibile.

Quando Bill scoprirà le intenzioni del giovane, farà di tutto per fargli cambiare idea: l'uomo non vorrà che suo figlio vada in galera e cercherà di convincerlo a non costituirsi e a dimenticare per sempre l'accaduto, senza farne mai parola con nessuno.