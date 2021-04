In Beautiful nelle prossime puntate emergerà il fatto che la malattia terminale di Sally sarà solo un bluff. A scoprirlo sarà Flo la quale verrà rapita da Spectra e da Penny Escobar. Si scoprirà che il piano di Sally sarà quello di tenere legato a sé Wyatt rimando incinta di lui. Riuscirà Spectra a raggiungere il suo scopo?

Beautiful, anticipazioni: Wyatt lascia Flo per stare accanto a Sally

La malattia incurabile diagnosticata a Sally sconvolgerà non poco la vita di molti personaggi nel corso dei prossimi episodi in onda su Canale 5. In Beautiful infatti, Wyatt dopo aver saputo che a Sally rimarrà solo un mese di vita, vorrà stare accanto all'ex fidanzata.

Per questo, metterà in stand by la relazione con Flo. Con il prosieguo delle puntate, si verrà a sapere che la giovane Spectra non sarà affatto malata e ciò verrà alla luce ascoltando una conversazione tra Sally e la dottoressa Escobar, la quale la esorterà a dire la verità a Wyatt e a interrompere la farsa. Si capirà dunque che le sue sono complici in questo terribile e subdolo inganno.

Sally e la dottoressa Escobar rapiscono Flo nelle prossime puntate di Beautiful

Mentre Wyatt cercherà in tutti i modi di stare accanto a Sally in quelle che crede essere le sue ultime settimane di vita, Flo comincerà invece ad avere sui sospetti sulle reali condizioni di salute della giovane stilista e ciò dopo aver notato delle incongruenze nelle sue dichiarazioni.

Per questo motivo, andrà dalla dottoressa Escobar per avere dei chiarimenti. Il medico però sarà riluttante e non risponderà alle domande di Flo. Per questo motivo, Flo deciderà di entrare nel computer della dottoressa per trovare la cartella clinica di Sally. Con grande sorpresa, Fulton scoprirà che Sally non è affetta da una malattia terminale come avrà voluto far credere a tutti.

In seguito, i telespettatori di Beautiful assisteranno ad un duro confronto tra Sally e Flo che terminerà con Penny Escobar che colpirà in testa Flo, facendole perdere i sensi. Le due complici quindi, rapiranno Flo e la porteranno in un appartamento legandola ad un termosifone.

Sally vuole rimanere incinta di Wyatt

Le trame di Beautiful si faranno sempre più avvincenti ne momento in cui Flo, riprendendo conoscenza, capirà di essere stata rapita da Sally.

Quest'ultima sarà sempre più determinata a portare avanti il suo piano e non vorrà in alcun modo perdere Wyatt. Nonostante la dottoressa Escobar continui ad esortarla a porre fine alla farsa, Sally non ne vorrà sapere ed anzi, confiderà a Flo che la terrà in ostaggio per il tempo necessario per sedurre Wyatt e rimanere incinta di lui. Dando uno sguardo alle trame di Beautiful già andate in onda negli Usa, si verrà a sapere che il tentativo di Sally fallirà miseramente. Flo infatti, riuscirà ad inviare una richiesta di aiuto proprio a Wyatt, il quale metterà alle strette Sally per scoprire dove avrà nascosto Flo. La ragazza verrà liberata e per Sally saranno guai grossi. Spectra infatti, non solo verrà licenziata da Ridge e Steffy, ma lascerà per sempre la città.