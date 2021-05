Prosegue su Canale 5 l'appuntamento della Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 30 maggio a sabato 5 giugno, Thomas e Zoe saranno pronti a sposarsi. Vinny proverà a far ragionare l'amico sul portare avanti il suo folle piano, mentre Liam, Steffy, Bill e Wyatt saranno dubbiosi sui sentimenti del giovane verso la Buckingham. Inoltre il giorno delle nozze Douglas scapperà via quando arriverà Zoe vestita da sposa e poco dopo rientrerà insieme a Hope.

In quel momento Thomas allontanerà Zoe e dirà a Hope di voler riformare la famiglia.

Bill e Brooke si baciano

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 30 maggio al 5 giugno, Ridge discuterà con Shauna in merito alle perplessità manifestate da Brooke sulle nozze prossime tra Zoe e Thomas. Intanto Hope accetterà la proposta di matrimonio di Liam, mentre Bill e Brooke si riavvicineranno come un tempo. Lo Spencer assicurerà alla Logan che le starà sempre al fianco, pronto a proteggerla in caso di bisogno. I due si scambieranno un bacio, di cui la donna si pentirà subito. Inoltre proseguiranno i preparativi per le nozze del Forrester e della Buckingham, con Ridge, Quinn e Eric che saranno felici di accogliere la ragazza nella loro famiglia.

Vinny cerca di far ragionare Thomas

Secondo le anticipazioni televisive fino al 5 giugno, nella villa dei Forrester ci sarà grande fermento e attesa in vista della cerimonia nuziale. Invece gli umori in casa di Hope saranno diversi. La ragazza insieme a Liam e Steffy dubiteranno della veridicità dei sentimenti che Thomas ha nei confronti di Zoe e per tale motivo, saranno pronti a fermarlo.

Intanto il giovane Forrester continuerà a perseguitare Douglas, perché parli con Hope e la convinca a sposarlo.

Nel giorno della celebrazione, Thomas esporrà al figlio tutto quello che deve fare per mettere in pratica il suo scopo. Il piano è quello di sollecitare Hope a interrompere le nozze e a sostituire Zoe sull'altare.

L'unico a sapere cosa ha progettato Thomas è l'amico Vinny, il quale proverà in tutti i modi di fargli cambiare idea. Inoltre gli dirà che quello che ha in mente di fare è solo frutto della sua ossessione verso Hope. Ogni tentativo però si rivelerà inutile.

Brooke dice a Zoe di riflettere bene se sposare Thomas

In base agli spoiler della prossima settimana, Brooke penserà a Zoe e deciderà di parlarle a cuore aperto, spiegandole come quello con Thomas sarà un matrimonio senza amore. Vinny cercherà un ultimo disperato tentativo di porre fine ai suoi loschi piani. Intanto Billy e Wyatt si convinceranno sempre di più che le nozze sono tutta una messinscena.

Nel frattempo Zoe raggiungerà Thomas all'altare, ma proprio in quel momento Douglas avrà una crisi che lo porterà ad allontanarsi dalla stanza.

Hope gli correrà dietro per accertarsi delle sue condizioni, mentre Zoe persisterà perché si vada avanti con il rito nuziale. Thomas dal canto suo vorrebbe attendere il ritorno del figlio, ma accadrà qualcosa di inaspettato. Hope rientrerà vestita da sposa, tenendo in mano Douglas. Thomas caccerà via Zoe e dirà a Hope di essere pronto a sposarla per formare nuovamente una famiglia insieme a Douglas.