La puntata speciale della reunion di Friends è uscita giovedì 27 maggio in streaming e in tv. I sei attori protagonisti della serie originale si sono riuniti in quello che era stato il set per le dieci stagioni, ovvero lo Stage 24 dei Warner Studios di Burbank, che è stato nuovamente messo in piedi proprio per girare Friends The Reunion. Oltre a ripercorrere quella che è una delle serie cult più apprezzate degli anni Novanta, gli attori hanno deciso anche di rivelare storie ed aneddoti mai raccontati prima. Quello che ha lasciato tutti senza parole (attori compresi) è la notizia che Jennifer Aniston e David Schwimmer (Rachel e Ross) hanno avuto davvero una cotta l'uno per l'altra sul set.

Le parole di Jennifer Aniston e David Schwimmer

È stato svelato solo adesso, dopo ventisette anni dalla prima puntata di Friends, che i due interpreti di Ross e Rachel hanno provato dei sentimenti veri reciproci oltre il ciak. Le parole di David Schwimmer sono state chiare: ''Ho avuto una gran cotta per Jennifer Aniston'', rivelando ancora che la cosa non era a senso unico ma c'era un interesse anche da parte dell'attrice. Incalzati, allora, dal conduttore James Corden, hanno spiegato il motivo per cui non è mai successo nulla, ovvero il matrimonio della Aniston con Brad Pitt. Per rispetto infatti non hanno mai oltrepassato il limite.

L'interprete di Rachel è dunque intervenuta dicendo la sua: ''Siamo riusciti a canalizzare l'amore e l'adorazione che provavamo l'uno per l'altra nei nostri personaggi''.

Ha inoltre ricordato un momento in cui lei ha detto a Schwimmer che sarebbe stato davvero un peccato se il loro primo bacio fosse avvenuto per la televisione. Cosa che è poi capitata puntuale con l'indimenticabile scena all’interno del famoso caffè punto di incontro per i sei amici di New York.

Ma a far rimanere increduli gli altri attori, durante i racconti per Friends The Reunion, è la rivelazione che nelle pause dalle riprese i due si isolassero sul divano per coccolarsi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

In merito, l'interprete di Ross ha detto: ''Non so come abbiano potuto non accorgersi di questi nostri sentimenti''. Subito dopo è intervenuta Courteney Cox (Monica) che ha tirato un respiro di sollievo nel sapere che non è mai successo nulla di fisico, dicendo che se poi tra di loro non avesse funzionato, la serie probabilmente non sarebbe stata così fantastica.

I dettagli di Friends The Reunion

La puntata speciale con l'attesa rimpatriata del cast originale di Friends è andata in onda sulla piattaforma americana HBO Max il 27 maggio. In Italia è uscita in contemporanea e con i sottotitoli su Sky e in streaming su NOW. Ad essere chiamati per partecipare alle riprese non sono stati solo gli attori di Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler e Joey, ma anche tanti amici noti e appassionati della serie, tra i quali: David Beckham, Justin Bieber, Cindy Crawford, i BTS, Lady Gaga, Cara Delevingne, Tom Selleck, Reese Witherspoon, Maggie Wheeler e molti altri.