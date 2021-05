Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rete 4 con Tempesta d'amore. Le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 23 al 29 maggio, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati su Ariane, la quale metterà a segno un nuovo piano con il quale proverà a ingannare Christoph. Tim, intanto, organizza la proposta di nozze per Franzi, mentre Selina e Christoph si confesseranno il proprio sentimento.

Anticipazioni Tempesta d'amore 23-29 maggio

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda fino al 29 maggio su Rete 4, rivelano che Ariane deciderà di mettere a punto un piano con il quale proverà a far credere a Christoph che Karl sia ancora vivo e lo farà provando ad imitare la voce dell'ex marito, grazie all'utilizzo di un software.

Peccato, però, che il piano della donna non darà gli effetti sperati dato che non si accorgerà della presenza di Erik, che ha osservato tutta la scena e quindi sa benissimo che si tratta dell'ennesimo raggiro da parte della donna.

Intanto Cornelia si renderà conto ben presto che Michael non ha ancora dimenticato del tutto Rosalie e, proprio per questo motivo, deciderà di parlarne con la diretta interessata. In questo modo, quindi, la Engel tornerà a sperare con tutta se stessa di poter avere di nuovo una possibilità con il medico.

Christoph si fa avanti con Selina

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Tempesta d'amore dal 23 al 29 maggio rivelano che Christoph continuerà a nutrire la speranza di potersi riavvicinare a Selina.

Proprio per questo motivo, infatti, deciderà di prenotare una lezione di equitazione con la donna.

Selina apprezzerà moltissimo il gesto di Christoph ma pretenderà che l'uomo si scusi pubblicamente con Ariane. Quale sarà a questo punto la reazione dell'uomo? Accetterà questo compromesso oppure no?

Intanto Franzi deciderà di non dire la verità a Tim, in merito al fatto che i suoi tentativi di riuscire a trovare dei contatti professionali in Inghilterra, non abbiano portato ad un esito positivo.

Nel caso in cui il giovane Saafeld dovesse scoprire la verità, potrebbe anche rinunciare per sempre all'idea di intraprendere la sua carriera di giocatore di polo.

Spoiler Tempesta d'amore al 29 maggio: Tim pronto alle nozze con Franzi

E poi ancora le trame delle prossime puntate di Tempesta d'amore al 29 maggio 2021, rivelano che Selina e Christoph si lasceranno trasportare dai sentimenti ma la donna chiederà al suo amato di mettere la parola "fine", una volta per tutte, agli intrighi.

Intanto Tim deciderà di organizzare una proposta di matrimonio per Franzi, ma non tutto andrà secondo il verso sperato. L'odio di Ariane nei confronti di Christoph, invece, raggiungerà delle vette mai toccate prima.

In queste nuove puntate della soap opera di Rete 4, ci sarà spazio anche per le nuove vicende di Amelie. La donna dovrà fare i conti con un incidente che la vedrà protagonista, suo malgrado e che sarà causato da un incosciente in mountain bike, che si rivelerà più maldestro del solito.

Amelie vittima di un incidente

Per fortuna nulla di serio, anche se al suo rientro al Furstenhof, Amelie scoprirà che l'uomo che l'ha investita si trova proprio nell'albergo.

Trattasi di Max, che è stato arruolato come nuovo fitness trainer per i clienti dell'hotel.

Come sarà il rapporto tra i due, adesso che si ritroveranno insieme al Furstenhof? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti in onda in prima visione assoluta su Rete 4.