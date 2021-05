Grandi rivelazioni avverranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful in onda prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame provenienti dagli Usa raccontano che Wyatt Fuller capirà che Sally ha ingannato tutti. In dettaglio, l'uomo scoprirà che la stilista ha finto di avere una malattia dopo aver messo in salvo Flo Fulton dalle sue grinfie.

Beautiful spoiler: Sally finge di avere una malattia terminale

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane raccontano che Sally dimostrerà di aver mentito a tutti sulla sua malattia.

Come abbiamo visto, la stilista ha deciso di organizzare un piano diabolico per riprendersi Wyatt dopo essere tornato insieme a Flo. La Spectra, infatti, è apparsa disposta a tutto, tanto da fingere una malattia terminale con la complicità della dottoressa Penny Escobar. Neanche a dirlo, Katie e tutti i residenti della casa di moda si sono dimostrati dispiaciuti per quando sta succedendo a Sally, se non accadesse il colpo di scena. Flo inizierà a sospettare della buonafede della rivale, mentre Wyatt passerà sempre più tempo con quest'ultima.

Flo capisce che la rivale gode di ottima salute

Nel corso delle prossime puntate della soap opera, Flo continuerà a compiere delle indagini nonostante i tentativi di Sally di corromperla con un magnifico mazzo di fiori.

La figlia di Shauna, infatti, non si arrenderà al primo ostacolo, tanto da recarsi a parlare in ospedale da Penny Escobar che manterrà il segreto professionale nonostante gli evidenti sensi di colpa.

Ma la Fulton non si lascerà intimidire, decidendo di intrufolarsi nello studio della dottoressa alla ricerca della cartella clinica.

La giovane rimarrà pietrificata quando leggerà che la sua rivale gode di ottima salute. Ma ecco, che quest'ultima comparirà all'improvviso nell'ufficio insieme alla complice.

In questo frangente, Flo sarà sorpresa da Penny, che non esiterà a colpirla alla testa con un candelabro durante un parapiglia con Sally. Non contenta, la dottoressa e la stilista trasporteranno il corpo della ragazza in un appartamento dove la legheranno ad un radiatore.

La stilista accusa un malore, Wyatt capisce che ha mentito

Fortunatamente il piano diabolico di Sally fallirà miseramente visto l'intervento provvidenziale di Wyatt. La stilista, a questo punto, accuserà un malore mentre cercherà di spiegare il motivo per il quale ha mentito sulla sua salute. In seguito, la Spectra sarà ricoverata in ospedale per un attacco di panico. Alla fine, la giovane cercherà in tutti i modi di riconquistare la fiducia dell'ex fidanzato, facendogli ricordare i bei momenti insieme e dimenticare questa brutta parentesi.