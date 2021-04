In Beautiful la vicenda legata alla malattia terminale di Sally avrà clamorosi risvolti. Secondo le trame provenienti dagli Stati Uniti Flo infatti scoprirà che la giovane Spectra avrà ingannato tutti e che non sarà affatto in fin di vita. Durante un acceso confronto con Sally, Flo verrà colpita in testa dalla dottoressa Penny Escobar, complice di Spectra nella farsa.

Beautiful, anticipazioni: Flo scopre che Sally non sta per morire

In Beautiful, Sally Spectra farà credere a tutti di essere affetta da una malattia terminale che le lascerà solo un mese di vita.

Saputa la notizia, Wyatt, in accordo con Flo, deciderà di lasciare in stand by la loro relazione per stare accanto alla giovane Spectra in quelle che crede essere le sue ultime settimane di vita. Con il prosieguo delle puntate, qualcosa desterà i sospetti di Flo, la quale deciderà di indagare meglio sulla vicenda. La ragazza infatti, noterà delle incongruenze in alcune dichiarazioni di Sally e pertanto deciderà di introdursi nel pc della dottoressa Escobar per vedere la cartella clinica di Sally. Flo quindi, si troverà di fronte a un inganno, visto che capirà che Spectra non avrà nessuna malattia incurabile.

Spoiler: Flo riesce a far confessare Sally, Spectra viene smascherata

Mentre Flo sarà sconvolta da quanto appena scoperto, Wyatt parlerà della situazione di Sally con Bill.

Il giovane infatti, gli dirà di voler convincere Sally a farsi curare in una clinica specializzata, in quanto riterrà di non essere all'altezza di stare vicino alla ragazza nei suoi ultimi momenti di vita. Mentre padre e figlio discuteranno su cosa sia meglio per Sally, quest'ultima avrà un acceso confronto alla casa sulla spiaggia proprio con Flo.

Sally ormai smascherata, ammetterà di aver mentito per riavere Wyatt e non perderà occasione per rimproverare Flo per essersi messa in mezzo tra loro. La figlia di Shauna non potrà far altro che pensare a come Sally sia stata diabolica nel pianificare una tale farsa che avrà fatto preoccupare tutti.

Flo priva di sensi dopo essere stata colpita da Penny

Nelle prossime puntate di Beautiful, i telespettatori vedranno che Flo cercherà di scrivere immediatamente un messaggio a Wyatt per avvisarlo di quanto scoperto. La ragazza però, non farà in tempo a inviarlo perché verrà colpita alla testa dalla dottoressa Escobar. Quest'ultima infatti, avrà timore di perdere la licenza medica a seguito della sua complicità nella truffa e se la prenderà anche con Sally per averla coinvolta. Flo intanto, dopo essere starà colpita sarà riversa a terra priva di conoscenza. Penny si accerterà che la ragazza sia ancora in vita e insieme a Sally decideranno di portarla in un altro luogo, prima che Wyatt torni a casa e le scopra.

Cosa succederà? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni di Beautiful.