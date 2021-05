Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 annunciano che in casa Amato ci sarà una grande novità. Stando a quanto riportato dalle trame della daily soap anni ’60, inerenti le puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 maggio su Rai 1, Rocco annuncerà alla sua famiglia il fidanzamento con Maria. Tra Marta e Vittorio sembrerà essere tornato il sereno e i due riusciranno a trovare un modo per collaborare insieme. Cosimo, intanto, affronterà Umberto e gli chiederà scusa per le accuse infondate. Successivamente, il signor Bergamini proporrà alla moglie di lasciare Milano e rifarsi una vita insieme all’estero.

Infine, Dora scoprirà chi è in realtà Nino.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 5 fino al 14 maggio: Cosimo chiede scusa a tutti

L’amore tra Marcello e Ludovica diventerà sempre più grande, ma avrà vita breve visto che il socio di Salvatore sarà costretto a fuggire da Milano per non finire dietro le sbarre. Nel frattempo, Cosimo si renderà conto di essersi comportato malissimo nei confronti della moglie Gabriella e del suo ex fidanzato Salvatore, e deciderà di correre ai ripari. La stilista e il barista accetteranno le sue scuse? Intanto, verrà fuori cos’è realmente successo tra Vittorio e Marta e quest’ultima prenderà una decisione definitiva anche nei confronti di Dante.

Il giovane Bergamini andrà a trovare Umberto e gli chiederà scusa per averlo umiliato davanti a tutti, accusandolo di essere protagonista della sparizione di Achille Ravasi.

Nel frattempo, i coniugi Conti decideranno di far credere a tutti di essere più affiatati che mai, ma le cose tra loro non andranno molto bene. Mentre tutti credono che Marcello sia partito in Australia, il giovane Barbieri prenderà una decisione coraggiosa e darà una grande svolta alla sua vita.

Ludovica fa una scoperta su Marcello e parte

Dora, nelle nuove puntate della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore, continuerà a sognare un futuro con Nino, ben presto scoprirà che l’uomo dei suoi sogni è un seminarista e che una storia d’amore con lui è destinata a smaterializzarsi nel nulla. Nel frattempo, Ludovica scoprirà che Marcello non è partito per l'Australia ma è in un carcere di Milano.

Affranta da questa situazione, la figlia di Flavia Brancia deciderà di andare da lui. Marta e Vittorio si confronteranno di nuovo e capiranno finalmente cosa è meglio per loro.

Spoiler 5^ stagione de Il Paradiso delle Signore: Gloria fa una confessione intima ad Armando

Rocco sarà visibilmente al settimo cielo quando annuncerà alla famiglia Amato di essersi fidanzato con Maria. Cosimo, intanto, sarà convinto che per chiudere definitivamente con il passato dovrà ricominciare una vita lontano da Milano e così chiederà alla moglie di trasferirsi con lui all’estero. Tra Marta e Vittorio, invece, le cose sembreranno andare a gonfie vele ma il feeling di una volta è ancora sopito.

La stilista del Paradiso delle Signore racconterà all’ex fidanzato Salvatore che Cosimo vuole lasciare Milano per ricominciare una nuova vita insieme in una città estera.

Il barista resterà senza parole, ma non sarà felice all’idea di non vedere più Gabriella. Mentre Ludovica sarà impegnata a trovare un ottimo piano per liberare Marcello, le amiche di Stefania inviteranno la capocommessa Gloria a cena da loro. Inoltre, la signora Moreau confesserà ad Armando il vero motivo che l’ha spinta a lavorare al grande magazzino milanese.