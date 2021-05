La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere uno degli argomenti di Gossip più discussi del momento. I due sono al centro dei riflettori mediatici per la loro relazione che continua ad attirare dubbi e perplessità. Di sicuro, però, la conduttrice sportiva ha ammesso di essere stufa di questa eccessiva morbosità che le stanno dando i paparazzi e i fotografi, sempre sulle tracce per scovare ogni minimo movimento in compagnia dell'attore turco protagonista di DayDreamer.

Il paparazzo Maurizio Sorge, in una nuova intervista a Ogni Mattina, ha puntato il dito contro Diletta tirando in ballo anche la vicenda del cellulare hackerato.

Maurizio Sorge attacca Diletta Leotta, al centro del gossip con Can Yaman

Nel dettaglio, il fotoreporter e paparazzo che in queste settimane è stato sulle tracce della coppia Can-Diletta, ha ammesso di non condividere la dura presa di posizione di Diletta nei confronti dei paparazzi, ricordando al pubblico che prima di questo suo exploit dovuto anche alla relazione con Can, era una "giornalista normale".

"Diletta Leotta ha avuto il suo exploit quando le hanno clonato il telefono e hanno visto le sue foto intime. Non deve sputare nel piatto dove mangia.

A me queste cose mi fanno arrabbiare" ha sbottato Sorge durante il suo intervento nella trasmissione mattutina di Tv 8.

'Diletta è diventata famosa dopo l'hackeraggio al cellulare' sbotta Sorge

Le dichiarazioni di Sorge non sono passate inosservate, al punto che gli altri opinionisti presenti in studio, gli hanno fatto notare che in quel caso quando ci fu la l'hackeraggio del cellulare di Diletta è stata "violazione della privacy" ai danni della conduttrice sportiva.

"Non ho detto che l'ha fatto apposta ma sicuramente dopo questo hackeraggio è diventata famosa" ha continuato ancora il paparazzo che non è stato per niente clemente nei confronti della conduttrice.

In attesa di scoprire se ci saranno nuove repliche da parte di Diletta, va detto che dopo la pubblicazione degli scatti che la ritraevano in compagnia di Can Yaman sul lago di Como, non si sono avute più notizie sulla coppia.

Dopo le foto insieme, Can e Diletta 'spariscono' dai social

I due, infatti, al momento sembrano essere spariti dai radar: non solo non vengono paparazzati ma non appaiono più neppure sui social network.

Diletta, infatti, continua a postare soltanto foto legate alla sua vita professionale mentre Can Yaman ha fatto calare completamente il silenzio.

L'attore turco, però, continua ad essere super impegnato con gli allenamenti per la nuova fiction Sandokan, che lo vedrà protagonista assoluto nei panni della "Tigre di Mompracem".