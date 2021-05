In DayDreamer Le vicende di Can e Sanem continueranno a tenere il pubblico con il fiato sospeso. Negli episodi conclusivi della Serie TV turca, Sanem deciderà di partire per lasciarsi alle spalle il passato, ma verrà fermata proprio da Can, che la raggiungerà in stazione. Il fotografo si renderà conto di essersi innamorato di lei per la seconda volta e non la vorrà perdere. Cosa farà Sanem?

Can non ha ricordi di Sanem, lei afflitta

DayDreamer - Le Ali del sogno sta per giungere al termine. Le puntate finali della serie tv, con protagonista Can Yaman, dovrebbero andare in onda a fine maggio.

In attesa del gran finale, dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che Sanem sarà demoralizzata dopo aver fallito nella sua impresa. La ragazza, infatti, non riuscirà a far riaffiorare i ricordi degli ultimi due anni nella mente di Can. Il fotografo continuerà ad avere solo qualche vago ricordo della loro storia d'amore, nonostante abbia letto per intero il romanzo di Sanem.

DayDreamer, anticipazioni: Sanem decide di lasciare Istanbul e Can

Sanem, nel corso delle prossime puntate, si renderà conto di aver perso ancora una volta Can. La ragazza, nel tentativo di allontanarsi da lui e dimenticarlo, deciderà di tornare a vivere dai genitori e lavorare nel negozio di alimentari del padre.

Successivamente sarà pronta a dare un'ulteriore svolta alla sua vita, decidendo di lasciare Istanbul per mettere un'ulteriore distanza tra lei e il fotografo. Con la sua partenza, la sorella di Leyla cercherà di allontanarsi dal profondo dolore che prova, sapendo di aver perso Can. Più che mai decisa a lasciarsi il passato alle spalle, Sanem preparerà la valigia e si recherà alla stazione dei treni.

Can impedisce a Sanem di partire e le dichiara il suo amore

Nelle prossime puntate di DayDreamer i telespettatori vedranno la giovane scrittrice alla stazione in attesa di partire. A sorpresa Can la raggiungerà chiedendole di non partire. Il giovane, nonostante non ricordi ancora gli ultimi due anni di vita, si renderà conto di non poter fare a meno di lei e non la vorrà perdere.

Andrà in onda una struggente dichiarazione d'amore, dove il fotografo confesserà a Sanem di essersi innamorato di lei per la seconda volta. Lei non dirà nulla e lo bacerà. Sarà un nuovo inizio per la coppia? Dando uno sguardo alle puntate finali di DayDreamer, si viene a sapere che Can, ben presto, recupererà la memoria e ciò sarà il preludio a un lieto fine per la coppia.

Si ricorda che la serie tv turca, va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16:40. Su Mediaset Play Infinity, invece, sono disponibili gli episodi già andati in onda.