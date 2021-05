Secondo le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 13 maggio, anche Armando andrà a trovare Marcello in carcere, ormai rassegnato al destino del suo amico. Ludovica, invece, non si rassegnerà e cercherà una soluzione per aiutare il ragazzo. Nel frattempo, Cosimo dirà a Gabriella di voler partire con tutta la famiglia per ricominciare lontano da Milano, mentre Rocco annuncerà il suo fidanzamento con Maria. Per Marta e Vittorio tornerà la serenità, anche se riuscire a raggiungere la sintonia dei vecchi tempi sarà difficile.

Dora e Stefania, invece, soffriranno per i loro amori non corrisposti e Gloria consolerà le due ragazze.

Spoiler 13 maggio: Ludovica sarà decisa a far scagionare Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì 13 maggio, raccontano che per Marcello il destino sembrerà segnato, dal momento che si trova in carcere. Dopo Ludovica, anche Armando deciderà di fare visita al suo amico per ricordargli che potrà sempre contare su di lui e fargli sentire il suo sostegno. La signorina Brancia, tuttavia, sembrerà tutt'altro che rassegnata alla sorte di Marcello e si impegnerà a fare qualsiasi cosa pur di riuscire a tirarlo fuori dalla prigione. Nel frattempo, Cosimo parlerà con Gabriella e le parlerà della sua idea sul futuro per la coppia.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Marta e Vittorio saranno più sereni insieme

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 13 maggio rivelano che nella puntata che sarà trasmessa giovedì, Bergamini confiderà alla stilista le sue intenzioni di ricominciare una vita all'estero. Solo in questo modo, per Cosimo si potrebbe ritrovare un po' di serenità dopo aver perso credibilità a causa della scenata al circolo e delle accuse nei confronti di Umberto e dopo le incomprensioni dovute alla presenza di Salvatore.

Per Marta e Vittorio, le cose sembreranno procedere al meglio dopo il riavvicinamento della coppia: il lavoro in comune si rivelerà fondamentale per consolidare il loro rapporto. Tuttavia, la complicità e la felicità che c'era tra il dottor Conti e sua moglie prima della partenza a New York, saranno ancora un ricordo lontano.

Inoltre, ci sarà una grande novità per Rocco che deciderà di ufficializzare il suo rapporto con Maria: il magazziniere comunicherà a casa Amato il suo fidanzamento con la giovane sarta. Non tutti, però, potranno gioie per le questioni sentimentali: per Stefania e Dora sarà ancora un periodo difficile in questo senso. Le due commesse, infatti, sono innamorate di ragazzi che non possono corrispondere il loro sentimento e per questo Gloria riuscirà a farle sorridere ancora con un gesto carino.