Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere al centro del Gossip e, in queste ultime ore, i due sono stati immortalati di nuovo dai paparazzi della rivista "Diva e Donna", che li ha piazzati in prima pagina sull'ultimo numero della rivista. La coppia è stata beccata insieme mentre si godevano il loro soggiorno d'amore insieme a Roma, ma in tantissimi hanno notato qualcosa di strano alle foto che sono apparse sulla rivista. Il primo a puntare il dito contro la coppia è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica che ha scatenato la polemica tra i fan, i quali ammettono di fare sempre più fatica a credere nella veridicità di questo sentimento.

Spuntano le foto ritoccate di Can Yaman e Diletta

Nel dettaglio, lo scatto in copertina di Can e Diletta, dove si vede che l'attore turco abbraccia la sua fidanzata, in realtà sarebbe un montaggio, dato che nella foto reale, la Leotta viene abbracciata da suo padre e non dal fidanzato.

Successivamente, poi, Can e Diletta sono stati paparazzati assieme mentre si godevano il sole sulla terrazza del loro appartamento romano.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che negli scatti pubblicati dalla rivista di gossip, l'attore turco appare con "tre braccia". Un chiaro riferimento al fatto che gli scatti di Can e Diletta pubblicati su "Diva e Donna", sarebbero stati ritoccati.

Il duro attacco di Alessandro Rosica contro Can-Diletta

Immediata la reazione di Alessandro Rosica, il quale ha subito fatto notare che le foto in questione sarebbero state ritoccate con Photoshop.

"C'è poco Photoshop in questa foto. Ridicoli, per non parlare delle foto che stanno uscendo ora, sempre a guardare le macchine fotografiche", ha sbottato Rosica tirando in ballo la conduttrice sportiva.

Insomma, secondo quanto scrive Rosica, le varie paparazzate di Can e Diletta non sarebbero autentiche, dato che la conduttrice mirerebbe sempre all'obbiettivo dei fotografi per farsi immortalare.

I fan sbottano contro Can Yaman e Diletta: 'Patetici'

Immediata la reazione dei fan, i quali dopo aver visto le foto ritoccate di Can e Diletta, non hanno perso occasione per puntare il dito contro la coppia e ribadire che in realtà sia solo un "amore falso".

"Quello che si vede non fa altro che confermare la falsità di questa storia. Tutti pagliacci, meritano l'oblio", scrive una fan che ormai non crede più alla veridicità di questo sentimento.

"Mi auguro che arrivi qualcuno più furbo di loro, smontando il circo e di conseguenza fargli fare una gran figura di m..." ha sentenziato un altro utente social contro la coppia Yaman-Leotta.

"Patetici, se esistessero foto reali non sarebbero costretti a fare questi fotomontaggi", ha sottolineato un altro utente.