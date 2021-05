Il 31 maggio non sarà solo Mr Wrong - Lezioni d'Amore a debuttare su Canale 5: dopo la soap con Can Yaman, nello stesso giorno, alle 15.30 circa, prenderà il via anche Love is in the air. La serie vedrà protagonisti Eda e Serkan, due giovani provenienti da due mondi diversi che, nonostante le incomprensioni iniziali, si innamoreranno dando vita a momenti di romanticismo molto intensi. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 31 maggio al 4 giugno prendono il via proprio al primo rocambolesco incontro tra i due giovani che ben presto si troveranno a stringere un particolare patto.

Eda aggredisce verbalmente Serkan

Il desiderio di Eda, bella ed intraprendente giovane, è di diventare architetto paesaggista: i sogni della giovane però sono andati in fumo quando Serkan le ha negato la borsa di studio necessaria per portare a termine i suoi studi. Da qui prendono il via le puntate di Love is in the air che verranno trasmesse dal 31 maggio al 4 giugno. Venuta a conoscenza di un seminario all'università a cui prenderà parte Serkan, Eda si recherà all'incontrone accuserà il businessman di essere responsabile dell'interruzione dei suoi studi. L'uomo sembrerà all'oscuro di tutto, ma discuterà animatamente con la giovane.

Non contenta di aver detto la sua opinione in pubblico, Eda andrà al parcheggio e graffierà l'auto di Serkan, inconsapevole che quest'ultimo si troverà proprio all'interno dell'auto.

L'uomo scenderà e ancora una volta avrà un'accesa discussione con Eda che, dimostrando la sua irrazionalità, prenderà delle manette, gadget di un invito ad un matrimonio, e si ammanetterà a Serkan, Quest'ultimo si troverà costretto a portare la giovane ad un incontro di lavoro e qui la caparbietà di Eda permetterà all'uomo d'affari di concludere l'acquisto di un terreno.

Subito dopo, Serkan chiamerà un fabbro per liberarsi dalle manette ma sarà un'amica di Eda con l'aiuto di un paio di forcine a riuscire nella liberazione. Eda vorrebbe non rivedere più l'uomo ma non sarà così.

Resasi conto di aver scordato in auto la sua borsa, la ragazza andrà in ufficio da Serkan Bolat e ancora una volta i due litigheranno.

Dopo un incontro fallimentare con Cenk, Eda accetterà di fare da assistente di volo, inconsapevole che sul volo si troverà proprio Serkan diretto alla festa di fidanzamento della sua ex. Qui l'uomo dichiarerà di essersi fidanzato e davanti alla ex Selim dirà che Eda è la sua fidanzata, la giovane dapprima starà al gioco ma poi rimasta solo con lui chiederà cosa mai gli è saltato in mente. Ma intanto sarà già troppo tardi perché la notizia del fidanzamento sarà ormai sulla bocca di tutti.

Eda bacia il businessman

Eda bacerà Serkan durante l'incontro con un cliente, stupendo tutti i presenti, ma nessuno saprà che i due giovani hanno stretto un accordo. Serkan darà a Eda i soldi necessari per terminare i suoi studi se lei fingerà per due mesi di essere la sua fidanzata per far ingelosire la sua ex.

La famiglia non prenderà bene la notizia e neanche Aydan, ma Eda rivelerà a quest'ultima dell'accordo e con lei le cose andranno per il meglio.

Serkan chiederà a Eda di comprare un anello di fidanzamento ma trovando il gioiello scelto dalla finta fidanzata troppo modesto la porterà in una gioielleria dove sceglierà un anello magnifico a forma di fiore. Eda lo apprezzerà ma chiarirà subito che una volta terminato l'accordo lo restituirà. Infine, Aydan avrà l'incarico di organizzare una festa di fidanzamento in sole 24 ore.