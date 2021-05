Can Yaman dal cuore d'oro: l'attore turco si è dedicato ad un'attività che svela un altro aspetto del suo carattere. Qualche giorno fa, infatti, Yaman ha fatto visita ai bambini del reparto oncologico dell'ospedale Umberto I di Roma. Cercando di mantenere l'anonimato durante i suoi giri per i corridoi della casa di cura, Can ha portato un po' di spensieratezza ai bimbi affetti da gravi malattie.

Il gesto di solidarietà dell'attore

Dopo essere tornato attivo sui social, Can ha dato vita ad un gesto di solidarietà molto importante: l'attore è andato a trovare i bambini che stanno lottando contro malattie gravissime.

Yaman non è di certo nuovo a tali attività: lui stesso si è fatto promotore, in Turchia, di una raccolta fondi che ha dato la possibilità a due bambini affetti da malattie rare di potersi curare. In quell'occasione, la star di Istanbul ha messo in vendita alcuni suoi indumenti per poter garantire le costose cure ai piccoli.

Inutile dire che la sorpresa è stata accolta benissimo dai bimbi del delicato reparto dell'Umberto I, tanto che i piccoli pazienti avrebbero fatto a gara per scattare un selfie con l'attore. Il periodo di silenzio social che Can ha osservato era per dare un nuovo indirizzo stilistico al suo seguitissimo profilo Instagram e per affidarsi ad una nuova agenzia di comunicazione che curerà i suoi interessi.

Questo non ha per nulla scalfito l'affetto che le fan hanno nei suoi confronti.

Carriera di Can in ascesa

Mentre cresce l'attesa non solo per il finale di DayDreamer ma anche per l'inizio di Mr Wrong - Lezioni d'Amore, la vita privata di Can rimane sotto la lente d'ingrandimento della cronaca rosa. Gli ultimi avvenimenti che hanno riguardato da vicino Diletta Leotta hanno messo l'attore in una posizione a dir poco scomoda.

Le follower si chiedono se la relazione con la giornalista di DAZN sia ancora in piedi. Inoltre, non manca chi nutre ancora seri dubbi sulla veridicità della love story. Insomma, per Yaman non è un periodo semplice. Al contrario, invece, la carriera dell'attore turco è in continua ascesa e non sembra conoscere ostacoli.

Ben presto, la star, divenuta un vero e proprio fenomeno mediatico, darà il suo volto a Sandokan, recitando al fianco di Luca Argentero.

E mentre continuano i duri allenamenti per entrare al meglio nella parte, le sostenitrici di Can si augurano di vederlo presto sereno non solo sul set ma anche nella sua quotidianità. Non resta che attendere il prossimo gesto dell'affascinante attore.