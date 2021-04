Mentre la vita privata di Can Yaman continua a tenere con il fiato sospeso le fan, l'attore è pronto a conquistare il pubblico italiano con una nuova produzione turca. Mr Wrong - Lezioni d'Amore sta per sbarcare su Canale 5: la rete ammiraglia Mediaset ha già mandato in onda il promo ufficiale della soap che al fianco della star di DayDreamer - Le ali del sogno vede la bellissima Ozge Gurel. La protagonista femminile di Mr Wrong è un volto ben conosciuto ai telespettatori: la giovane attrice ha recitato in Cherry Season ma anche al fianco di Can in Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore.

Mr Wrong: la soap con Can Yaman e Ozge Gurel

Manca poco all'inizio di una nuova serie ambientata tra Istanbul e Gocek, rinomata località turistica della Turchia: da qualche giorno su Canale 5 sta girando lo spot di Mr Wrong, che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. La storia ha tutti gli ingredienti giusti per appassionare fin da subito il pubblico, che sta assistendo in questi giorni alla appassionanti puntate finali di DayDreamer. Non è ancora stato specificato il giorno o l'orario della messa in onda della soap, ma guardando i palinsesti Mediaset riguardanti i mesi di maggio e giugno non è escluso che la serie possa guadagnarsi la prima serata, in particolare quella del venerdì.

La serie, che in turco ha il titolo di Bay Yanlis, prevede 14 puntate da 130 minuti ciascuno, ma potrebbe subire delle variazioni o dei tagli differenti.

D'altra parte già con DayDreamer questi cambiamenti non sono mancati, per cui per comodità di messa in onda è possibile che le puntate vengano suddivise in maniera diversa. Can Yaman, di fatto, si prepara a prendersi di nuovo la scena del prime time, in attesa di iniziare le riprese di Sandokan, serie per la quale si sta preparando duramente.

La trama della nuova serie turca

Mr Wrong narra la storia di Ozgur Atasoy, appunto Yaman, che incontra per caso Ezgi Inal (Ozge Gurel), sua nuova vicina di casa. I due hanno modi contrapposti di vedere la vita: il primo non fa progetti per il futuro, soprattutto dal punto di vista affettivo, visto che non crede più nell'amore.

La seconda, al contrario, ha uno spirito romantico ma la sua ultima relazione ha lasciato il segno, visto che l'umo di cui era innamorata la tradiva. Tra i due, il primo incontro non è pacifico ma ben presto decidono di stringere un accordo.

Ezgi fingerà di essere la fidanzata di Ozgur per zittire le richieste pressanti della madre di lui. Ozgur, invece, insegnerà alla sua vicina in che modo comportarsi con gli uomini per conquistare la persona giusta. Pian piano, però, quello che nascerà solo come un rapporto di convenienza si trasformerà in complicità e anche in amore. Non mancheranno di certo colpi di scena e fraintendimenti visto che i mondi da cui provengono i due giovani sono praticamente opposti.

Nella soap, che è oltre che in Turchia è stata già trasmessa con successo in Spagna, si avvicenderanno anche altri volti noti del mondo turco, che ormai si sta imponendo come leader delle serie romantiche. Di certo la presenza di Yaman è un ottimo punto di partenza per Mr Wrong. Sul set Can non si è risparmiato, dal ballare il tango a suonare la batteria, non manca nessun ingrediente per le lezioni d'amore giuste.