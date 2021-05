Can Yaman continua a essere uno dei volti più popolari del momento. Amatissimo dal pubblico di Canale 5 e in queste settimane sta andando in onda con l'atteso finale della serie turca DayDreamer - Le ali del sogno, che ha consacrato ancora di più l'attore come divo e star per gli spettatori italiani. A esaltare le doti di attore di Can Yaman ci ha pensato anche Maurizio Costanzo, che ha espresso i suoi complimenti all'attore che sta facendo impazzire il pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

DayDreamer, Can Yaman riceve i complimenti di Maurizio Costanzo

Nel dettaglio Costanzo, in una sua rubrica sul mondo televisivo, ha voluto fare i complimenti a Can Yaman per il successo della serie turca DayDreamer.

Dalla scorsa estate la serie, che narra le avventure della coppia composta da Can e Sanem, è stata in grado di appassionare una platea sempre più vasta di spettatori, al punto da diventare uno dei prodotti di punta del palinsesto pomeridiano e serale della rete ammiraglia Mediaset.

A tal proposito Costanzo ha sottolineato che il successo di questa seria è dovuto in primis alla bravura del suo personaggio maschile, che ha saputo vestire alla perfezione i panni del "bello e dannato" Can Divit.

'Il pubblico lo apprezza' ammette Costanzo parlando del successo di Can Yaman in Italia

"Il pubblico lo apprezza per la bravura, ma anche per l'avvenenza" ha ammesso Costanzo parlando proprio delle performance di Can in DayDreamer - Le ali del sogno.

Costanzo ha poi risposto anche alle lamentale di alcuni telespettatrici, le quali si chiedevano come mai le soap importate dall'estero trovano sempre terreno fertile in Italia, quasi a discapito dei prodotti italiani.

Attualemente, infatti, Mediaset non ha alcuna soap prodotta internamente in Italia, a differenza della Rai che produce sia Un posto al sole, che Il Paradiso delle signore.

Dopo il successo di DayDreamer, Mediaset acquista Mr Wrong per Canale 5

La risposta di Maurizio Costanzo non si è fatta attendere e ha ammesso che il motivo probabilmente avrebbe a che fare con i costi, dato che le serie importate dall'estero costerebbero di meno rispetto a quelle prodotte in Italia.

Polemiche a parte Can Yaman, dopo il successo di DayDreamer, si appresta a diventare ancora una volta il re assoluto dell'estate televisiva di Canale 5.

Mediaset, infatti, ha acquistato i diritti per la messa in onda di Mr Wrong, la nuova serie turca che vede protagonista il divo turco nei panni di un aitante sciupafemmine.

Riuscirà anche questa volta a conquistare il cuore degli spettatori di Canale 5?