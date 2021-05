Dopo il gran finale di DayDreamer - Le ali del sogno, in casa Mediaset è già pronto il debutto di Mr Wrong, la nuova serie turca con protagonista Can Yaman, che andrà in onda a partire da lunedì 31 maggio in daytime su Canale 5. Al fianco di Can, in questa nuova avventura, ci sarà l'attrice Ozge Gurel, che il pubblico italiano conosce molto bene dato che ha già lavorato con Yaman in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, trasmessa qualche anno fa sempre in daytime. L'attrice, in una recente intervista, ha confessato che in questi anni non si è mai persa di vista con Can Yaman, diventato una vera e propria star nel nostro Paese.

Il ritorno della coppia Can Yaman - Ozge Gurel in tv

Nel dettaglio, a partire dal prossimo lunedì 31 maggio, alle 14:45 su Canale 5 ci sarà il debutto di Mr Wrong - Lezioni d'amore, la nuova serie turca che andrà ad occupare lo slot orario lasciato libero da Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, andata in pausa per la consueta sosta estiva.

E così, il pubblico di Canale 5 ritroverà, a distanza di anni, la celebre coppia composta da Can e Ozge Gurel, che avevano già appassionato il pubblico con Bitter Sweet.

Questa volta, in Mr Wrong, Can vestirà i panni di uno sciupafemmine incallito: Ozgur è alla ricerca di sole avventure fino a quando non conosce la giovane Ezgi, interpretata dall'attrice Ozge Gurel.

Mr Wrong - Lezioni d'amore, dal 31 maggio in onda su Canale 5

Lei è un'eterna sognatrice che comincerà quasi a perdere la speranza di riuscire ad incontrare l'uomo giusto, dopo l'ennesima delusione dal punto di vista sentimentale.

Tutto cambierà nel momento in cui i due si incontreranno nel bar dove Ozgur lavora come barman: tra consigli e trucchi di seduzione, i due finiranno per innamorarsi follemente l'uno dell'altro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Insomma una serie che si appresta a conquistare il pubblico di Canale 5 e intanto l'attrice Ozge Gurel in una recente intervista, ha confessato le sensazioni che ha provato nel momento in cui si è ritrovata sul set con Can dopo l'esperienza di Bitter Sweet.

La confessione di Ozge Gurel sul rapporto con Can Yaman

"Ci siamo ritrovati con gioia sul set a tre anni di distanza", ha confessato l'attrice nel corso dell'intervista confermando quindi il suo ottimo rapporto con Can Yaman, attualmente al centro del gossip per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta.

"In quei tre anni io e Can non ci siamo persi di vista. La nostra amicizia è rimasta", ha sottolineato ancora Ozge Gurel. Insomma un rapporto decisamente molto bello e profondo quello tra i due attori che saranno protagonisti dell'estate di Canale 5 con Mr Wrong, la soap che poi alle 15:30, cederà la linea a Love is in the air, un altro prodotto turco di grande successo.